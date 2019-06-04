【林一峰音樂會】想像力創作新世界　夢想和麵包兼得：係愛啊

在六月中即將與香港中樂團合作，於香港文化中心音樂廳舉辦音樂會的林一峰，於是次訪問中分享他作為一個創作人的心路歷程，以讓有心發展任何創作為事業的人有個借鑒。

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自小憧憬「揸筆搵食」 那些啟蒙一峰的大師

林一峰曾經於訪問中透露，他小時候的夢想是成為作家。現在的他有多重身分，問他過往為何立志成為作家，他打趣的道：「小時候作家是我唯一認知與創作有關的職業。」不錯，作為一個作家，以文字創作萬千世界，引人入勝，憑想像力虛構一個世界，但要將這世界表達、傳遞給讀者，實在是不是容易。一峰也從讀故事開始，他喜歡讀故事，看《聊齋誌異》，看張系國的科幻小說。「寫作能夠提供很多想像空間給世界，是我一直嚮往的。」心神嚮往由文字織就的想像力世界，為一峰奠下成為創作人的基礎。

然而，並不是每個人都能做到「揸筆搵食」。對此，他就說：「有關現實與理想的問題，我們可以在金庸先生、倪匡先生的成就上得到答案。」或者，現實理想只是一線之差，並無衝突，關鍵在於你有多渴望達成理想。有時你說自己很努力，也許真的只是說說而已。

林一峰從小憧憬以文字編織一個世界，自由地發揮想像力。（林一峰Facebook專頁圖片）

林一峰亦特意分享了一個影響他深遠的油畫家，那是美國寫實油畫家Edward Hopper。他在維也納旅行時看到Hopper的畫作，他成熟時期的作品都是靜態的環境，場景大多是當年美國經濟大蕭條，描繪大自然與現代發展之間冷漠的關係，用色沉鬱深邃，暗湧處處，吸引人一看再看。「Hopper的取向影響了我在建構文字與歌詞時的選擇。」

發展興趣相關事業不可不知道的事

常說：「人無癖不可與交，以其無深情也」，意思是沒有愛好的人，不能交朋友，因為他們是無情無趣的。做創作的人，必須培養多方面的興趣，對多方事物都保持好奇心，從不同領域攝取養分，才能成為全面的創作人。

林一峰亦曾在自己著作的《歌裏人》中提過：「音樂經營是必要的，但別忘了這個行業的本質，還是音樂。」問到他認為唱作人與作家的本質是什麼，他指唱作人所須顧及的比作家多很多。唱作人在發展事業時，會涉及很多行業裏的潛規則，既然是潛規則當然不便明言，然而唱作人在普及程度上比作家廣泛，成就事業的時間也相對較短。相反，作家比較專注於文字上，可以構建不同的世界，以故事包裝思想，影響深遠，只是易學難精。兩者各有難處，共通點都是透過創作去宣揚信念，嘗試為世界作出一些改變。

林一峰深受美國寫實油畫家Edward Hopper啟發，影響他在建構文字與歌詞時的選擇。（林一峰Facebook專頁圖片）

在現實與理想之間，我們不得不在夢想與麵包之間抉擇。創作作品到底是很個人的事情，用以展示信念，還是當作商品謀利維生？創作本身，與謀利是否有衝突呢？

時代不同載體不同 伴隨時代的步伐前行

其實，每一個時代都有其獨特的載體，而社會在不同時代的形態也不盡相同，不能夠比較。以前有的是系統、制度，但是發表機會匱乏；現時發表門檻低，機會處處，卻缺乏了一個可持續發展的空間。無論如何，一峰提出了一樣恆久不變的東西——人們期待故事。「娛樂系統自有不同的方法回饋創作人，先把創作做好，對的資源就會出現。」其實這個跟他一直的理念相符，只有把創作的本質，即是作品和內容做好，才會有人欣賞，將好的創作傳開去。要是作品質素低劣，即使你有龐大的資源力推，最後也只是曇花一現。

不過，資訊數位化、互聯網技術等對於音樂、文字工業帶來了一定的衝擊，我們可如何應付這種環境急劇的轉變呢？

或者，我們暫時仍未能看見資訊數位化對創作如何造成嚴重衝擊，一旦意識到的時候已經太遲。在這個問題上，一峰吐出一個重要的字眼——「知識產權法」，他認為知識產權法已經存在，但大眾似乎未明白其重要之處，需要從教育方面着手。

大眾習慣了接收免費的資訊，無法想到創作背後所付出的成本，例如時間、人力等。（林一峰Facebook專頁圖片）

其實，大眾已經習慣了享受免費內容、免費資訊，似乎凡事在互聯網上都是唾手可得。大眾未必明白寫作一篇文章、創作一首歌曲、填上一段詞等背後所需花的成本，例如時間、人力等，各個產業也有代理、發行等等，要令大眾明白和接受「付費」的概念，似乎還是有一段路呢。

如同上面所講，發表的門檻低了，變得處處是機會。如果有新人想冒起來，例如很喜歡唱歌、作歌，他身處的環境還是比以前艱難。原因是在於，持續的資源、單位、空間比以前少，但創作需要資源和時間沉澱，現在新人除了面對比以往困難的環境，更需要放遠目光，培養耐性，不能受短期利益所左右，否則容易因小失大。

謙遜是創作的本質

那麼，怎樣的人適合做創作呢？在講這話題之前，或許應先了解創作的本質。一峰認為，創作就是謙遜。在你知道越多事情後，就要懂得這樣想：自己懂的其實很少。其實經驗是一種包袱，他認為一個好的創作人，是將身邊一切人和事當成老師。

林一峰認為創作人必須保持謙遜的態度，對身邊的事物都有好奇心，才能從生活中得到靈感和啟發。（林一峰Facebook專頁圖片）

如此說來，越謙卑、越懂得放下的人越適合做創作，因為能夠海納百川，最後塑造出一個「我」。在實際層面看，一峰認為一個創作人應對自己行業的每個崗位都略知一二，不能夠只專精一個範疇。只要有愛、有熱誠，其實事無大小都應該有興趣，能夠擔任到不同崗位，變相日後選擇不同路向時，更能有充分準備和體恤別人。

有人話，一旦興趣變成工作就會變質。但在一峰眼裏，他認為兩者可以並存，只要懂得休息，休息是關鍵，停下來不代表事情沒有進展的，反而適當時候慢下來，可以走更遠的路。 有不少的人擔心，做全職創作容易面對經濟拮据。其實生活上的磨練，都是你創作的養分，人要生存，總不會餓死自己，關鍵在於你是否真的愛創作。當一個問題攤出來，問得你如此歇斯底里，若不能立即回答：是愛！那恐怕，你還是要再審視自己是否適合創作了。

林一峰x香港中樂團2019音樂會

日期：2019年6月14至15日

地點：香港文化中心

要平衡興趣和工作，林一峰認為休息是最重要的，要懂得停下來，才能走更遠的路。（林一峰Facebook專頁圖片）

作者簡介：破BigFoolHK

走得太前不被理解的人，會被稱為Bigfool，但後世一旦發現了這些傻瓜，都會認為是Breakthrough。「破」舊立新，掀開新時代的帷幕。「破」透過不同的創業者、半職及全職自由業者接受人物的故事，以訪問，片段及podcast等形式向有志發展個人事業的「破者」分享經驗心得，讓大家可以踏出第一步。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「THE BEST IS YET TO COME 林一峰分享如何走出獨有創作路」​】

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