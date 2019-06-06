【農夫】返工咁辛苦為咩？　人生只得收工放工慘過做狗｜年粵日

返工咁辛苦為咩？返工咁辛苦為咩！

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相信這是無數打工仔的疑問以及感嘆！究竟，我們返工返到好似隻狗咁究竟為咩！

前段時間，大陸電商公司宣佈將執行「996工作制」（朝九晚九每星期工作六天），於是一下子「996」、「997」，甚至「007」高頻地出現在網絡上，遍地都是打工仔心酸的心聲。其實上班的辛苦，除了看不到盡頭的工時以及工作量，還有很多種「辛苦」的形式。

「996工作制」即是朝九晚九，每星期工作六天。（VCG）

有的人每晚OT到凌晨，回家簡單洗漱後繼續工作，第二日全靠咖啡因度過；有的人每天用超過兩小時擠地鐵擠巴士的通勤時間才能狼狽地勉強準時回到辦公室打卡；有的人每天要對着最討厭的客戶賣笑；有的人要對着不喜歡的同事共事；有的人做着自己根本不喜歡的工作卻又一天天地虛耗着自己人生。

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返工咁辛苦為咩

飲飲飲飲飲 everybody飲

飲飲飲飲飲 everybody飲

隊返支凍啤

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準時下班再以凍啤與好友一吐苦水是一大樂事。（《我要準時下班》劇照）

學農夫話齋，工作了一整天，最幸福的事莫過於放工後用冰凍的酒精麻痹自己，然後將身體裡的悶氣一下子吐出來。近期在熱播的日劇《我要準時下班》講述着女主角東山在加班文化盛行的互聯網公司裏工作，但和同事不同的是，她每天準時下班，為的就是每天6點10分前享受到餐廳的半價啤酒。看到她咕嚕咕嚕喝下大半杯啤酒，然後露出滿足的表情，彷彿明白，原來能夠慰藉打工仔一天的辛勞是這一口冰凍啤酒！

你捨得你的人生就只有上班下班嗎？（《我要準時下班》劇照）

堅持準時收工的「異類」東山，其實並不是一開始就這樣。初入職場時，由於同輩壓力及對自身的期望，她每天都在加班，甚至可以不眠不休地工作。後來因過度疲勞，一不留神從樓梯摔了下來，差點喪命。自此之後，她對自己以及工作有了新的感悟，並不是每天加班才能證明自己的勤奮與能力，在規定工時裏高效率地準確地完成工作，才是稱職的員工。

在規定工時裏高效率地準確地完成工作，才是稱職的員工。（《我要準時下班》劇照）

而在現實生活中，看着那些日日過勞工作，「生活淨係得返工放工 做人慘過做狗」，彷彿想將自己生命奉獻給公司的朋友們，我只能夠祝福他們頭髮不要掉得那麼多，以及要擁有一個健康的肝臟。生活只有返工與放工的人，如果你們忙到沒有時間去了解生活的美好、吃一餐能夠滿足你胃部和心靈的美食、找到一個能為自己帶來快樂的興趣愛好，或者做一場可以讓你揮灑汗水換來多巴胺的運動的話，那請你們放工之後不要忘記去隊一支凍啤或者凍汽水，然後向旁人呻苦：

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日日返到只狗咁

仲早過啲雞起身

供樓又係你嘅

水電煤又係你嘅

單位又細 管理費又貴

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嚟喇，一齊互相大吐苦水，究竟「返工咁辛苦為咩」！然後「將受過嘅氣一次過er出嚟」！（不過飲到幾醉都好，學誠哥話齋：記得聽朝準時返工啊）

作者簡介：年粵日

年粵日由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「農夫-返工咁辛苦為咩」​】

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