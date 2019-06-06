被診斷「高功能自閉症」　創作鬼才米津玄師5件不為人知的事

唱紅日劇《法醫女王》主題曲《Lemon》的米津玄師，寫歌、譜曲、畫畫、跳舞都難不倒他。被譽為「全方位創作型鬼才歌手」、「十年難得一見的奇才」，但背後卻有不為人知的艱酸與辛苦……

沒聽過創作鬼才米津玄師，但你一定聽過日劇《Unnatural》法醫女王的主題曲《Lemon》，這首渲染力強，連劇中女主角石原里美都超愛！如果你還不認識米津玄師，或是還不夠熟的，快來認識他神秘的內心世界吧！

在家中依舊感到孤獨

1991年在日本德島出生的他，除了父母外還有一個姊姊。米津玄師自己認為，他待在一個不管是精神還是肉體都很貧窮的家庭，在家中不常說話的他曾在一次受訪時說過「在我活了24年這段時間裏，我覺得我和父親說話的時間加在一起大概也就一個小時左右吧。」讓人驚訝原來身在家中卻與家人有這麼深的隔閡，在中三組了一個樂隊，後來因為理念不合而拆夥，大學休學後決定全心投入音樂創作。

米津玄師在家中依舊感到孤獨。（米津玄師@Twitter）

霸凌、家庭問題，20歲診斷「高功能自閉症」

幼稚園因為嘴唇受了傷，被幼稚園的大家用「怪物的眼光」看待，那時候開始米津玄師覺得自己與別人不一樣了。除此之外，他獨特的名字也被同儕取笑，除了同儕問題，與家中也不和睦，因此被醫師診斷出「高功能自閉症」，這是一種語言表達、人際互動有困難的症狀，但他被告知他患有這個疾病時，他坦然接受了。

米津玄師於20歲被診斷出患有「高功能自閉症」。（米津玄師@Twitter）

網路動畫開啟對音樂的興趣

小學五年級因為接觸影音而對音樂產生了興趣，2008年開始在日本網站Niconico發表自己的音樂作品，在2009年也透過VOCALOID音樂軟體製作音樂，在Niconico突破百萬訂閱，播放數更達到千萬，米津玄師開始被大家關注，2010年以「ハチ」發行三張專輯，作詞作曲連MV都自己製作。

米津玄師小五時接觸影音而對音樂產生興趣。（米津玄師@IG）

開始用「米津玄師」發表自己的作品

2012年開始，米津玄師使用本名發表作品，在同年發表第一張專輯「diorama」之後開始陸陸續續發表許多作品，從這些作品可以看到他的感性、細膩、與獨特的唱法。

創作理念都以「普遍性」作為目標

在米津玄師第三張專輯「Bremem」開始有了改變，他曾說「這次想盡可能地把『自己』這個東西從曲子裏排除，做一張普遍讓大家都有共鳴的專輯。」在日後三年裏，他透過商業合作、邀請客座歌手、與人合作及提供曲子給別人，追求「想創作擁有普遍性的東西」的目標前進。

2020東京奧運歌曲製作人

米津玄師在日本今年告示牌排行榜中，以單曲「Lemon」奪冠，並拿下TOP Artist最佳藝人，也靠者這張單曲拿下日本奧斯卡的最佳主題曲，現在他擔任了2020東京奧運應援曲的詞曲製作人！

與小編一同看完這篇文章後，有沒有對米津玄師的內心世界更了解呢？度過了不好的童年到至今擔任東京奧運應援曲詞曲製作人是不是很了不起！趕快拿起手機點播幾首米津玄師的歌曲聽聽吧！

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