網民突然懷念Swing黃金年代　Jerald：好安慰大家撐我哋！

近日Eric Kwok (郭偉亮)及Jerald (陳哲廬)突然成為樂迷間的討論熱點，事源早前有連登網民以「無咗呢2個男人陳奕迅根本唔會紅」為題開Post，發表從樂迷角度如何看待Swing與Eason之間的合作，有人認為Eric Kwok的作品及Jerald的編曲引領著陳奕迅到達成功的道路，亦有人表示其實「夕陽組合」(林夕及陳輝陽) 才是真正的功臣。有見及此，Jerald亦聯絡上《01眾樂迷》，反映一下他自身的看法，對於今次討論，Jerald百感交雜：「我好安慰、好感恩有人撐我哋嘅音樂，不過我唔同意網民話，無咗我哋兩個陳奕迅唔會紅。」

詳細可參考： 千禧年代男子組合退居幕後先成功：戇居地以為可以改變娛樂圈

早前有網民認為陳奕迅的成功，是來自Swing二人的背後相助。 (《無限》MV擷圖)

由Eric Kwok為Eason創作出《幸福摩天輪》、《夕陽無限好》，Jerald為Eason寫出《人車誌》，再到Eason和Swing合唱推出專輯《…3mm》，甚至是近年Jerald為Eason主理的專輯《C’mon In~》，到底是誰幫了誰也的確說不清。

不過Jerald對Eason則一直心存感激：「我唔敢代Eric講，不過如果冇咗陳奕迅，我唔會有今日嘅成功。《C’mon In~》係阿臣畀機會我，佢演繹得好，所以先會咁成功，大家講到我咁巴閉其實有啲尷尬。」

Jerald對於今次得到樂迷認同及支持感到喜出望外，不過他再強調，其實是Eason及其他歌手帶給他成功。 (VCG)

早兩日網民熱討、新聞出街，Jerald首先是由朋友得知這個消息：「當我睇到呢件事，我第一個反應係，嘩！乜咁勁㗎咩？真係寫緊我哋？我好想親身多謝大家認同我哋嘅音樂，不過亦想藉此去多謝一啲畀過機會我嘅歌手，因為除咗Eason以外，仲有Juno、C AllStar、Mr. 。當我處於低谷嘅時候，就係佢哋拉我一把，當然Eric係更加唔洗講。」

其實最近麥浚龍及謝安琪的合唱歌《廢話》也是出自Jerald手筆，從編曲上的複雜程度已可見其功力

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