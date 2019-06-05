【01眾故事】孤獨精變浪漫唱作人　林一峰：要多謝屋邨木人巷生活

「如果我俾木人巷林二汶嘅話，香港屋邨俾咗個木人巷我，所以都係要多謝呢個社會。我寫咗一首歌叫《雪糕車》，係講屋邨生活，『一家七口三百呎內』嗰件事係真㗎……」 林一峰的音樂一向予人浪漫、治癒系的感覺，到底孕育這些作品的土壤從何而來？他與妹妹林二汶又是如何踏上音樂路？大家不要錯過今集眾故事！

童年娛樂就係唱歌 一峰同二汶合作一味靠「逼」？

「我同二汶最大娛樂係音樂，因為草根家庭都冇咩嘢揀。咁啱鍾意，又搵到少少零用錢喎，咁咪做落去囉！」一峰與二汶合唱的作品及演出大家都看過，其實兩人少時候已經合作，不過主要是「阿哥逼細妹」。一峰十多歲時已經接觸演出工作，每星期到黃金海岸演出，每節兩小時，鑑於體力有限所以「請槍」：「一個人點唱到兩個鐘呢，咁啱林二汶又識唱歌，我就迫佢同我一齊唱喇！」當時歌酬每次2000元，對還在求學的年輕人來說十分豐厚，一峰笑言：「對一個十幾歲小朋友嚟講係好好用，當然我係唔會分俾林二汶，哈哈！」

「我同二汶最大娛樂係音樂，因為草根家庭都冇咩嘢揀。咁啱鍾意，又搵到少少零用錢喎，咁咪做落去囉！」(受訪者提供相片)

浪漫因子早就植根 出走的渴望化作動力成就首首經典

雖說「一峰逼二汶」，這位兄長是否早有預謀為妹妹設下木人巷？他想了想說：「如果我畀木人巷林二汶嘅話，係香港屋邨俾咗個木人巷我，所以都係要多謝呢個社會。」《雪糕車》內歌詞寫道「一家七口三百呎內」是真有其事，每人各出奇謀尋找自己的空間，而一峰的方法反映了浪漫的基因一早潛藏在他心中。

「我搵空間嘅方法係望住對面舊啟德機場，基本上係伸手可及，每一日如果你唔飛機升降聲浪，同埋佢會唔會墜機嘅話，係好浪漫嘅件事。」亦因為每天看着飛機升降，他找到「離開時為了回來」的動力：「如果冇嗰個咁狹窄嘅居住環境，亦都冇咁大離開嘅渴望！」

「如果我畀木人巷林二汶嘅話，係香港屋邨俾咗個木人巷我，所以都係要多謝呢個社會。」(受訪者提供相片)

音樂養分從何而來？ 西方「真文青」成啟蒙老師

即使有動機，也需要養分，否則所有靈感也只留於想像，無法轉化為樂章，與聽眾交流。那林一峰的音樂養分又是從何而來？是誰啟發他踏上「一人一結他」之路？「我細個接觸音樂只可以從收音機，同埋舅父留俾我哋Sing Along歌曲，全部都係6、70年代嘅英文舊歌，Peter Paul and Mary作品我好熟㗎！」

年紀漸長他找到自己的「呼召」，他更發現「一人一結他」只是表演形式，重點是人文思想。「年紀一路大開始搵到自己嘅calling，原來係70年代美國、加拿大的唱作人為主，例如：Leonard Cohen、James taylor、Janis Ian。」他續說：「最影響到我並唔係音樂形式，而係人文思想，佢哋真心文青嚟㗎嘛！最重要係歌詞、音樂意境同訊息，呢樣嘢係華人音樂世界好少㗎嘛！因為音樂被視為娛樂，但西方係攞嚟做社會教育。」

及後一峰更想到將西方的唱作人文化，與台灣文案企劃放到廣東歌創作，雖然笑言自己「可能淨係識做呢樣嘢」，但正因為這份堅持奠定了他鮮明的風格。

70年代美、加唱作人是林一峰的啟蒙老師：「最影響到我並唔係音樂形式，而係人文思想！」(受訪者提供相片)

「孤獨精」蛻變成浪漫唱作人 如何做到孤獨但不寂寞？

林一峰的作品總是離不開「浪漫」二字，可能有人會想到，是否要處處留情收集靈感才可寫出各種作品？豈料他自言從小到大是孤獨精：「由細到大基本上我都係孤獨精。練結他都係自己一個練，學校合唱團又淨係俾女仔玩。當時我學長笛，屋企又冇地方練，因為嫲嫲一聽到就叫我唔好吹，因為覺得個音色好慘。其實件事係好孤獨，但我好享受。因為當你好鍾意一件事，就唔會寂寞；而當好多好孤獨嘅人走埋一齊，就唔會寂寞，音樂就係有呢個神奇嘅力量！」