【鄧小巧．精神餵飼】自我解放的精神餵飼：欲望不過是自然反應

差不多兩年之前，隨着她的《兩溝》順藤摸瓜，一窺夜場眾生相。同樣是「邦邦」藍奕邦的歌詞，鄧小巧身邊還是帶着兩位「家長」謝國維和馮穎琪，聯同The Grind Studios的Leo Jupiter，在地球另一端的赫爾辛基，向樂迷來一場《精神餵飼》。

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由第一個音節開始，電音效果貫穿整首歌，已讓樂迷感受到七彩射燈四濺，用最繽紛的色彩吸睛，全場準備進入狂歡狀態。男與女，女與男，男與男，女與女，乘着音樂和射燈映照，將身上的道德枷鎖，如衣帶一樣卸下。

這次鄧小巧以野性又霸氣的歌曲，解放大眾對慾望的規範。（作者提供）

在舞池裏，所有人都浸淫在歡愉之中，也許是源於肉體，但更多是來自精神的解放——需求、欲望，全都被滿足，收穫到滿身安多酚，任由催產素游到大腦裏。特別是在日常生活、上班時間，我們的想法，都被權力、利益制服，分明是己所不欲之事也得接受。

不過，甫打開這充滿射燈和節拍的空間，我們不再需要迷失在這場權力遊戲之中，完全解開身上一切的仁義禮智，單純的釋出真我，表達自己，為欲望而追逐，滿足渴求。所有事情，來到這一刻都變得簡單直接，毋須再畏首畏尾。

尤其在這個擁有一套貌似極其完善制度的城市裏，對錯是非本來只是相對性的事情，現在卻成為了客觀標準。無論是音樂創作以至大造文章，彷彿已祭出一道道「金科玉律」，稍不緊從，輕則遭口諸筆伐，重則必「被消失」。不過，小巧在Vicky和謝國維兩位「家長」的循循善誘下，用這首《精神餵飼》衝擊廣東歌的「規範」。至少，我們很少聽到如此香艷的歌詞，不再是若隱若現、猶抱琵琶半遮面，而是用最原始的文字，直截了當地隨着音樂的潮湧，在耳窩送上一浪接一浪的高潮。

這不過是身體的自然反應、反射動作，與生俱來，根本不需要為尋求滿足欲望而羞恥。可是，在無形的規限之中，往往被視為可恥，例如唱歌時必須要字正腔圓，聲線必須清澈響亮。然而，我們總只是執着於曲、詞、唱的某一部分，只執着於批評，忘記了音樂是三者的靈欲結合。小巧這一把帶點病菌的沙啞聲線，在《精神餵飼》的迷離世界之中卻絲毫沒有違和感覺，更添上了一份野性，切合歌曲主題，還原人性。

「成就解鎖：精神解放」。（作者提供）

對，雖然在《兩溝》中已曾涉足於夜店男女心理攻防戰之中，但《精神餵飼》裏，卻將這份香艷連同小巧，提升到另一層次，脫離規範，完全解放。單聽旋律、節奏已教樂迷食指大動，小巧在MV的形象亦是秀色可餐。面對小巧的聲音挑逗，我們終究必然按捺不住，立即……

按下「Replay」鍵，把歌曲再聽一遍，把精神餵飼一番。

因為三分鐘後，音樂一完，馬上將我的靈魂，由腦海架起的蘭桂坊帶回巴士之中，在身旁肩摩轂擊的，是一個個跟自己一樣身心俱疲、被工作和社會欺壓得不敢滿足自己欲望的乘客，身旁的關愛座空掉，仍不敢坐下。

鄧小巧的《精神餵飼》的MV，特意到芬蘭首都赫爾辛基拍攝。（《精神餵飼》MV截圖）

作者簡介：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。 #音樂本土派

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流「每週一篇」· 樂評】鄧小巧《精神餵飼》：欲望不過是自然反應」​】

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