曾捧紅張國榮、王菲　前唱片高層陳少寶推自傳分享當年造星傳記

要說影響著香港樂壇發展的人，除了著名的作曲填詞人外，也少不了唱片業的幕後推手，其中曾任環球唱片高層的陳少寶，亦見證著香港樂壇興衰。70年代在商業電台擔任DJ，是當年紅遍廣播界的「六啤半」成員之一。

曾任唱片高層及「六啤半」成員之一的陳少寶，近日推出自傳《音樂狂人‧樂壇無雙》 (資料圖片)

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一手捧紅了多位樂壇巨星，包括張國榮、王菲、Beyond、張敬軒，陳少寶近日推出自傳《音樂狂人‧樂壇無雙》，分享過往在樂壇工作的點滴，甚至是不為人知的往事。早前在廣州舉行發佈會，他表示：「當我在整理這本自傳的時候，感到其樂無窮，很多快樂的畫面出現在腦海之中，也非常感恩上天挑選我做一個‘音樂人’，一直以侍奉音樂的心去工作，從沒懷疑、抱怨，令我工作起來干勁十足，甚至在別人眼中我有點狂。」

除了出書，陳少寶亦表示會將自傳拍成網劇，分享當年不為人知的故事。 (資料圖片)

發佈會上，陳少寶更表示會將自傳拍成網劇，還原當年香港嘉利大廈大火前，寶麗金公司的錄音室，將當年一代巨星的音樂故事重現在樂迷眼前。