Jay-Z成歷史上最富有Hip-hop歌手　福布斯：他存在就是一種商業

根據福布斯(Forbes)報導,Jay-Z已經成為歷史上首位擁有10億美元資產的hip hop歌手,是名符其實的億萬富翁。

由於他在投資生意上的成功,不到10年的時間,我們保守估計,Jay-Z的總資產已經達到10億美元,使他成為歷史上少數幾位能達到如此成就的藝人,也是hip hop界的第一人。 Forbes

Jay-Z的投資不只在音樂上,他還參與酒類產品、藝術作品、房地產和大公司的股票買賣等,都是讓他致富的關鍵。自1996年起,Jay-Z成立音樂公司Roc-A-Fella Records,推出首張個人專輯《Reasonable Doubt》以來,光在音樂界的表現,他已經囊括14張冠軍專輯、22座格林美獎(GRAMMYs),10年間的稅前收益累積5億美元,算是歷史上相當成功的藝人之一。

+ 2

Jay-Z除了在投資與現金交易上賺取2億2000萬美金;在酒類品牌上,包括黑桃王牌香檳(Armand de Brignac)和D'Usse,加起來擁有4億1000萬美元的總價值,先前Jay-Z也在2006年推出的單曲〈Show Me What You Got〉中置入性行銷自己的香檳,如今已經成為大家口耳相傳的第一名奢華香檳,真的不簡單。

除此之外,包括他創辦的串流平台,總價值也來到1億美金,還有經濟娛樂公司Roc Nation也有7500萬美金的行情,再加上藝術收藏(7000萬美金)和房地產(5000萬美金)等等,一位不到50歲的爸爸能坐擁如此驕人的成績,Forbes更直言:「他的存在就是一種商業。」

雖然有網民認為,Dr. Dre在2014年將他創辦的Beats以30億美金賣給Apple,才是首位擁有10億美金資產的rapper。但Forbes反駁這樣的說法,公佈他的總資產在8億5000萬美金左右,Jay-Z仍然是第一位得到億萬富翁頭銜的hip hop歌手。

【本文獲「KKBOX」授權轉載,立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲!】