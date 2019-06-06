Jay-Z成歷史上最富有Hip-hop歌手　福布斯：他存在就是一種商業

根據福布斯（Forbes）報導，Jay-Z已經成為歷史上首位擁有10億美元資產的hip hop歌手，是名符其實的億萬富翁。

由於他在投資生意上的成功，不到10年的時間，我們保守估計，Jay-Z的總資產已經達到10億美元，使他成為歷史上少數幾位能達到如此成就的藝人，也是hip hop界的第一人。 Forbes

Jay-Z的投資不只在音樂上，他還參與酒類產品、藝術作品、房地產和大公司的股票買賣等，都是讓他致富的關鍵。自1996年起，Jay-Z成立音樂公司Roc-A-Fella Records，推出首張個人專輯《Reasonable Doubt》以來，光在音樂界的表現，他已經囊括14張冠軍專輯、22座格林美獎（GRAMMYs），10年間的稅前收益累積5億美元，算是歷史上相當成功的藝人之一。

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Jay-Z除了在投資與現金交易上賺取2億2000萬美金；在酒類品牌上，包括黑桃王牌香檳（Armand de Brignac）和D'Usse，加起來擁有4億1000萬美元的總價值，先前Jay-Z也在2006年推出的單曲〈Show Me What You Got〉中置入性行銷自己的香檳，如今已經成為大家口耳相傳的第一名奢華香檳，真的不簡單。

除此之外，包括他創辦的串流平台，總價值也來到1億美金，還有經濟娛樂公司Roc Nation也有7500萬美金的行情，再加上藝術收藏（7000萬美金）和房地產（5000萬美金）等等，一位不到50歲的爸爸能坐擁如此驕人的成績，Forbes更直言：「他的存在就是一種商業。」

雖然有網民認為，Dr. Dre在2014年將他創辦的Beats以30億美金賣給Apple，才是首位擁有10億美金資產的rapper。但Forbes反駁這樣的說法，公佈他的總資產在8億5000萬美金左右，Jay-Z仍然是第一位得到億萬富翁頭銜的hip hop歌手。

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