邊個話香港樂壇已死？盤點10大本地唱作歌手　證青黃不接只係亂噏

成日都聽到人講：「香港樂壇已死。」做咩咁絕望喎！DailyView今次就用大數據帶你哋睇下香港嘅音樂才子才女，佢地唔單止作俾自己唱，仲要作埋俾其他歌手唱𠻹呀！即刻去聽下佢地嘅作品先！ DV小教室：香港網路大數據觀測咗近萬個網站頻道（而且不斷增加ing），包括港澳地區的新聞頻道、FB、IG同埋各大討論區、Blog......透過強大嘅網文爬梳觀測，攞到巨大嘅資料樣本數，拎到上億嘅文章及留言訊息，以人工智慧的語意程式做分析。

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六、藍奕邦真係佢真名嚟！

唔好以為藍奕邦只係個藝名，其實佢一出世就係呢個名㗎啦！藍奕邦由2001年開始就有寫歌俾其他歌手，冇佢嘅貢獻香港樂壇都真係失色不少！例如容祖兒嘅《舊日回憶的山丘》、許志安嘅《豬先生》、鄭欣宜嘅《女神》都係藍奕邦嘅作品嚟㗎！

五、快樂過生活嘅林奕匡

「你快樂過生活，我拼命去生存」，呢首歌基本上人人都識唱，憑住《高山低谷》出名嘅林奕匡雖然2007年先出道，但係佢嘅作品都好高質素㗎！唔好以為佢只寫俾自己唱呀，周柏豪嘅《還記得》、陳柏宇嘅《別來無恙》、《霸氣情歌》都係出自林奕匡嘅手筆，就連2018年JW黃灝兒嘅《維多利亞》都係由佢寫曲㗎！

四、唔講以為同麥當勞有親嘅Aga江海迦

點解我咁講？你有邊次去麥記唔會聽到Aga啲歌㗎？不過Aga人靚聲甜，基本上首首歌都大紫大紅。其實喺佢未成名前，薛凱琪嘅《Better me》就係Aga作曲㗎啦！仲有連詩雅Shiga嘅《好好過》都係佢作曲㗎～講近期嘅話，張敬軒最新嘅歌《空手而來》都係Aga作曲，新歌一出冇耐就已經大受好評！

三、方大同係香港人嚟㗎！

好多人都以為方大同係台灣人，NO！方大同係美籍華人，之後定居咗喺香港㗎啦～方大同被稱為R＆B音樂才子，寫歌有自己style之餘唱歌又好聽！佢寫俾其他歌手嘅歌真係多到數唔晒！例如陳奕迅嘅《孤獨患者》、容祖兒嘅《牆紙》、寫得最多嘅當然係佢嘅「緋聞女友」薛凱琪啦！例如《糖不甩》、《告別我》都係方大同操刀㗎！

二、周國賢都寫過好多歌㗎！

喺香港好似好多人都聽過周國賢，但實際上就對佢冇咩印象，甚至呢一代小朋友都唔知道佢係邊位，可能剩係聽過佢首《地下街》，又或者係《目黑》。其實周國賢都有幫好多歌手寫歌㗎，其中一首係基本上90後都一定識唱嘅歌，就係周柏豪嘅《夠鐘》啦！原來呢首咁好聽嘅歌係周國賢作曲同編曲㗎！陳奕迅嘅《四季》同何韻詩嘅《是有種人》佢都有份創作㗎！

邊個話華語樂壇已死？（DailyView網路溫度計）

分析說明：本研究資料分析時間範圍為2018年05月17日至2019年05月18日，共一年。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『港台唱作歌手 』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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