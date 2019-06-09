細數10大台灣唱作歌手！第6位係金曲歌后遺珠　周杰倫又排第幾？

曾經，有好多國語歌我哋都一定識唱，唱K仲一定點！例如張惠妹嘅《聽海》學校歌唱比賽總有人唱！不過隨住韓流興起，國語歌就開始冇咁多人留意啦！DailyView今次就用大數據帶你哋睇下台灣嘅音樂才子才女，睇完之後記得唔好聽你啲韓文歌住，試吓聽多啲國語歌啦！

DV小教室：香港網路大數據觀測咗近萬個網站頻道（而且不斷增加ing），包括港澳地區的新聞頻道、FB、IG同埋各大討論區、Blog......透過強大嘅網文爬梳觀測，攞到巨大嘅資料樣本數，拎到上億嘅文章及留言訊息，以人工智慧的語意程式做分析。

10. 喺《超級星光大道》出人頭地嘅LaLa徐佳瑩

明明《超級星光大道》係個歌唱比賽，點知跑出線嘅LaLa徐佳瑩唔單止係個創作歌手，出道之後仲要幫其他歌手寫歌～最多人鍾意聽佢寫俾楊丞琳嘅《點水》，佢仲有幫好多出名嘅歌手寫歌，例如係A-Lin嘅《不管幸福來了沒有》，仲有張惠妹嘅《傲嬌》同埋李佳薇嘅《一樣的是》，簡直係音樂才女一名！

十、徐佳瑩（Facebook@徐佳瑩）

即睇10大台灣唱作歌手▼

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分析說明：本研究資料分析時間範圍為2018年05月17日至2019年05月18日，共一年。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『港台唱作歌手 』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

邊個話華語樂壇已死？（DailyView網路溫度計）

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