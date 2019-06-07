Supper Moment赴台推處女國語碟《無盡》　以新人樂團之姿再出發

Supper Moment 2006年在香港成軍，以充滿活力與感染力的現場演出、溫暖熱情的歌聲、正能量的歌詞，在香港樂壇得到諸多獎項肯定，去年底在香港紅磡體育館舉行3場爆滿演唱會，成為現今香港人氣樂團之一。

Supper Moment由主唱兼吉他手Sunny、結他手阿雞、鼓手阿達及貝斯手CK組成，21日將推出首張國語專輯《無盡》，他們從最初只有兩個客人的餐廳演唱，一步一步耕耘。今年他們精選曲目重新以國語演唱，以一個全新樂團之姿、全新歸零出發。首波主打《一樣不一樣》是一首搖滾曲風的歌，他們說：

當初就是想作一首音樂類型比較emo rock的歌曲，歌詞想表達的是，其實每個人的人生選擇都可以很不同，一樣，還是不一樣，就看你有沒有勇氣踏出那一步，讓自己可以選擇一個不一樣的人生。

Supper Moment遠赴紐約密鑼緊鼓錄製新碟▼

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他們將粵語詞翻成國語歌詞，原本會擔心詞意無法相同，但後來的國語詞版本完整保留了原意，讓Supper Moment驚嘆《一樣不一樣》的真諦，即使是用不一樣的語言演唱，依然可以唱出一樣的信念與感動。在台灣錄音期間，Supper Moment對台灣美食讚不絕口，常常在錄音收工之後，一行人到夜市大啖小吃，他們開玩笑說：「台灣小吃真的『猴塞雷』！我們回香港都不敢量體重啦！」對蚵仔煎、臭豆腐、滷味…念念不忘的他們，已經對即將在台展開的專輯宣傳期充滿期待。

左起貝斯手CK、鼓手阿達、主唱兼吉他手Sunny、結他手阿雞（奇蹟娛樂提供）

端午節將至，他們說：「端午節在香港也是很重要的節日，吃粽子、看龍舟比賽，或是和朋友去海邊玩水，因為香港有個說法是游過龍舟水，都會行好運。每年香港都有龍舟賽事和嘉年華會，有表演、美食等等，我們也參與了好幾年的現場表演，所以端午節幾乎都在工作中度過。」

「香港人通常愛吃『鹼水粽』和『廣東鹹肉粽』，不知道台灣的粽子會是怎樣口味？『一樣不一樣』呢？好想吃啊！」而問到團名「Supper Moment」的由來，他們說：「無論大家生活有多繁忙，工作後回家與家人共進晚餐的時間，往往是最窩心的時光，我們希望以音樂讓大家仔細品味感受身邊的一切情感，讓生命增添溫暖情懷。」

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