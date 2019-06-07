【林志玲結婚】老公Akira為Exile第六人　日本天團年賺過百億日元

女神結婚了，新郎不是我，作為林志玲多年粉絲，深信不論是哪位男士也未能接受到志玲姐姐結婚的事實。不過就算不想接受，也頂多只能唱唱「不甘心 明明不開心 就是不甘心」去安慰自己。誰叫女神的老公Akira正是日本男子天團Exile的成員之一，不論是人氣還是家底也難以超越。

林志玲老公Akira，是日本男子天團Exile的成員之一。 (資料圖片)

2001年正式成立的Exile，最初只有六位成員，分別是HIRO、MATSU、USA、MAKIDAI、ATSUSHI和SHUN。後來SHUN在06年3月離隊，Akira則在06年6月加入，也算是Exile中的第六人，同年9月，Exile透過公開招募找到了TAKAHIRO成為新主唱，讓Exile正式成為7人團體。2009年，Exile把J Soul Brothers七位成員全數加入Exile，變成14人組合後，吸金生涯便瞬間開始。

2008年作品《Ti Amo》可說是日本國民級歌曲

Akira除了組合活動外，更活躍於演員身份。因舞台劇《赤壁～愛》的合作而認識了林志玲。 (網絡圖片) 在2009至2010年期間，Exile連續兩年被推估為日本收入最高藝人，09年專輯《給珍愛的未來》發行首日已突破百萬張銷售額，單是唱片銷售一年就逼近200億日元的收入。話雖如此，200億日元扣除經紀公司的分帳，然後14位成員再攤分，其實Akira一人所得的收入也所剩無多，故此演員出身的Akira除了組合活動外，還會積極參與拍攝電影及電視劇，甚至2010年港產電影《陳真：精武風雲》當中的佐佐木也是由Akira飾演。跟據以上工作，日本傳媒推算Akira的年收入大概有4000萬（約290萬港元）到6000萬日圓（約435萬港元）。

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