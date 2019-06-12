【01眾故事】林一峰愛「自虐」？　一個原因令佢堅持唱作人身份

「音樂行業入面，唱作人係最自虐㗎！自己寫完首歌療完傷明明冇事，但你又要演繹多次，經歷多次個生命喎……」 林一峰出道至今17年，推出過十多專輯，從沒放棄過唱作人的身份，繼續我手寫我心用音樂治癒自己、治癒樂迷。若果唱作人如他所說般「自虐」，何事令他有動力繼續創作？想知答案就不要錯過本篇眾故事！

唱作人係最「自虐」行業？ 一個原因令林一峰做落去

音樂作品是抒發情緒的渠道，我手寫我心繼而引起聽眾共鳴，才可做到「醫人自醫」。不過，寫歌又談何容易呢？將想像化為現實，然後重覆演繹，每次也是腦交戰的過程，一峰將他的經驗娓娓道來。

「首先，創作係好理性嘅事。創作動機可以好感性，但你一定要好理性咁展現出嚟，人哋先明白你講咩。其實創作人本身交出作品之後就完事㗎喇，但唱作人每一次演繹創作，都要經歷多次個生命喎，係好自虐㗎！」他續說：「唱得冇感情又俾人人話冇感情，太有感情又會搞親自己喎！」

既然如此折磨，一峰因何堅持下去，動力從何而來？答案很簡單，因為喜愛。他甚至有所領悟：「為咗藝術作品，有啲苦難值得去經歷；但為咗功名，永遠都唔值得！」

即使唱作人是「自虐」行業，但一峰也不會停步：「為咗藝術作品，有啲苦難值得去經歷；但為咗功名，永遠都唔值得！」(受訪者提供圖片)

中、西樂如何共處？ 重點在於中庸之道

一峰將再次夥拍香港中樂團舉行音樂會，訪問期間筆者禁不住提出一個問題：「中樂要麼如《十面埋伏》、《昭君出塞》般澎湃激昂，要麼如《江河水》般婉約哀怨，沒有中間點，好像與一峰的『浪漫』有點距離。如何才能令兩者和平共處？」

原來一峰在上次合作已有這個觀察，而能夠將各走極端的曲風達至平衡，要歸功於伍卓賢先生。「佢係一個精通中西樂嘅鬼才！佢對感情嘅拿捏、拍子嘅掌握好獨到，而最厲害係可以令人明白！」除此之外，為了呈現中樂的可塑性，這次音樂會不會加入西方的節奏樂器(即鼓與Bass)，一峰解釋：「經過上次同香港中樂團合作，第一個寫低嘅格言係，唔要有西方嘅rhythm session。因為一有西方樂器，中樂團就會變成背景，而且好多細膩嘅層次會被rhythm section就蓋過。我最想挑戰一下，用盡九十人中樂團可以呈現咩效果，有時候有限制，創意反而創作更無限！」

今次音樂會捨棄西方樂器的rhythm section，務求呈現更多細膩的層次，以及突顯中樂的特質。(受訪者提供圖片)

音樂會小劇透：重組金曲展現音樂的可塑性

第二次與香港中樂團，不少樂迷也會期待，到底今次有何新火花？一峰向大家劇透，會將自己的作品重組，並挑戰演唱更多語言。

他舉《未完舞曲》為例，上次與中樂團合作，《未圓舞曲》滲入了《十面埋伏》的選段，而且間奏加入了墨西哥民謠，帶出異國風情；而今次則邀請到口琴王子Gordon Lee為歌曲加入藍調元素。由此可見，結構簡單的歌曲，才有空間「變身」。