【金曲獎】大數據預測歌王歌后得主　林憶蓮都唔係眾望所歸？

一年一度的金曲獎即將在六月底登場，不只入圍者心中緊張，網路上也陸續有許多預測與討論。今年我們用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，來看看最佳國語男歌手、女歌手，網友最熱烈討論的可能得主是誰，三分鐘搞清楚今年的金曲獎大家都在關心甚麼！

最佳女歌手

今年國語歌后可說是「死亡之組」，林憶蓮和蔡依林都入圍7項，每個獎項的討論度都非常高，蔡依林這次來勢洶洶，召集線上許多優秀音樂製作人、編曲人完成專輯，林憶蓮則是用聲音細膩描述女性，被評審認為「這是有深度的女歌手才能掌控的」。

同樣入圍歌后還有艾怡良、孫盛希與岑寧兒，家中已經有一座金曲歌后講座的艾怡良，這次獲得「做出一張超越大家想像中艾怡良專輯的專輯」的高度肯定，從選秀歌手到金曲歌后這條路，歌迷們都有目共睹，勢必也是十分精彩的看點。

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最佳男歌手

唱作俱佳的李榮浩，去年底推出專輯《耳朵》，復古元素點綴歌曲，時代感濃烈，是今年金曲歌王呼聲最高的男歌手，和他競爭的歌王候選人還有來勢洶洶的謝震廷、柯智棠、ØZI和LEO王，聲線渾厚沙啞的柯智棠，情感豐沛的唱腔讓他的歌曲有着與眾不同的詩意，專輯《吟遊》加入搖滾元素，讓他的奪獎呼聲也不小。

拿下第27屆金曲獎最佳新人的謝震廷，從新人到如今的歌王候選人，謝震廷這次用第二張創作專輯《愛麗絲 Where Are We Going?》自白的真實人生，記錄從出生、與母親形同陌路、痛苦中掙扎找回母子情感的過程，獲得網友讚賞。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月01日至2019年06月05日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『金曲獎』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】