【金曲獎】大數據預測歌王歌后得主　林憶蓮都唔係眾望所歸？

一年一度的金曲獎即將在六月底登場,不只入圍者心中緊張,網路上也陸續有許多預測與討論。今年我們用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查,來看看最佳國語男歌手、女歌手,網友最熱烈討論的可能得主是誰,三分鐘搞清楚今年的金曲獎大家都在關心甚麼!

最佳女歌手

今年國語歌后可說是「死亡之組」,林憶蓮和蔡依林都入圍7項,每個獎項的討論度都非常高,蔡依林這次來勢洶洶,召集線上許多優秀音樂製作人、編曲人完成專輯,林憶蓮則是用聲音細膩描述女性,被評審認為「這是有深度的女歌手才能掌控的」。

同樣入圍歌后還有艾怡良、孫盛希與岑寧兒,家中已經有一座金曲歌后講座的艾怡良,這次獲得「做出一張超越大家想像中艾怡良專輯的專輯」的高度肯定,從選秀歌手到金曲歌后這條路,歌迷們都有目共睹,勢必也是十分精彩的看點。

林憶蓮都唔係眾望所歸?即睇5大入圍女歌手網路聲量▼

最佳男歌手

唱作俱佳的李榮浩,去年底推出專輯《耳朵》,復古元素點綴歌曲,時代感濃烈,是今年金曲歌王呼聲最高的男歌手,和他競爭的歌王候選人還有來勢洶洶的謝震廷、柯智棠、ØZI和LEO王,聲線渾厚沙啞的柯智棠,情感豐沛的唱腔讓他的歌曲有着與眾不同的詩意,專輯《吟遊》加入搖滾元素,讓他的奪獎呼聲也不小。

拿下第27屆金曲獎最佳新人的謝震廷,從新人到如今的歌王候選人,謝震廷這次用第二張創作專輯《愛麗絲 Where Are We Going?》自白的真實人生,記錄從出生、與母親形同陌路、痛苦中掙扎找回母子情感的過程,獲得網友讚賞。

李榮浩呼聲最高?即睇5大入圍男歌手網路聲量▼

分析說明:本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供,分析時間範圍為2018年07月01日至2019年06月05日,共一年。系統觀測上萬個網站頻道,包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等,針對討論『金曲獎』相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本分析依據。本文所調查之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料,名次僅代表網路討論聲量大小,不代表網友正負評價。

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載,研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】