【金曲獎】盤點7大年度歌曲入圍作　陳奕迅都未係呼聲最高？

每年金曲獎的最佳年度歌曲，都被網友認為是最難以預測的一個獎項，每一年的年度歌曲競爭都非常激烈，再加上每個人對「年度」的定義、期盼與賦予的價值都不同，也因此讓年度歌曲獎頒獎時緊張刺激。現在我們就用《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，今年最佳年度歌曲眾多入圍歌曲中，最受網友關注的是哪首歌！

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截至目前為止，年度歌曲獲獎呼聲最高的是茄子蛋的《浪流連》，不過許多網友也期盼歌曲意義深遠，又符合社會時事的《玫瑰少年》能奪獎，也有網友喊聲應該把獎頒給S.H.E.的《十七》，鼓勵出道17年才一個金曲獎的他們，畢竟能用一首歌描述17年的生活經歷相當不簡單。

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月01日至2019年06月05日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『金曲獎』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

金曲30 網友心中「最佳年度歌曲」（DailyView網路溫度計）

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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