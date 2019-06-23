【金曲獎】細數8大最佳MV　蔡依林《怪美的》破千萬點擊率僅排第2

今年入圍最佳音樂錄影帶的作品，無論是在視覺質感還是創意表現，每個作品都十分吸睛。現在我們用《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查一下，網友們最熱烈討論到底哪一個最佳音樂錄影帶呢？

八、《Sabrina Don't Get Married Again!》／點擊率：59,529／網路聲量：28

七、《Slow》／點擊率：221,951／網路聲量：8（《Slow》MV截圖）

六、《Go Slow》／點擊率：252,940／網路聲量：31

五、《台灣好》／點擊率：80,173／網路聲量：44

四、《十種自殺的方法》／點擊率：509,916／網路聲量：34

三、《烏牛欄大護法》／點擊率：2,199,737／網路聲量：50

二、《怪美的》／點擊率：13,703,302／網路聲量：254

一、《十七》／點擊率：13,040,694／網路聲量：518

其中蔡依林的《怪美的》，砸下重金拍攝不是重點，MV中埋藏的豐富暗喻，更是記錄了蔡依林出道至今，一路上遇到的挫折、嘲諷，還有對於審美觀的想法轉變過程，是一部華麗地自我揭露影片。另外，《十七》不只紀錄SHE團體三位成員17年來走過的一切，更乘載許多歌迷美好青春回憶的寶庫，而《烏牛欄大護法》的民謠版正式MV，濃烈撞擊心臟的時代故事感，也獲得歌迷與金曲評審的肯定。

金曲30 網友心中「最佳音樂錄影帶」（DailyView網路溫度計）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月01日至2019年06月05日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『金曲獎』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】