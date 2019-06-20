【衛詩．缺氧】戀人缺氧般的悸動：一個對望搖晃了我天地｜年粵日

你有沒有遇見過一個喜歡的人，你覺得自己離這個人很遠，可是他又偏偏主動來找你講話。你既緊張又興奮，心跳得好快，到極致時都有一種呼吸困難的缺氧感覺，但你還是覺得很甜，好像這種火花可以點燃所有濃情蜜意。衛詩的《缺氧》是首愛意極濃之作，唱出了戀人之間那種缺氧的悸動。

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在衛詩的《缺氧》裏，作詞陳詠謙就把這極限一刻留在了歌中。情歌一般以慢歌為主，較少在編曲使用大量打擊樂，而《缺氧》反其道而行之，貫穿主歌副歌的打擊樂就像女生抑制不住的加快心跳：和愛人共走，到哪裏都是歡欣雀躍。充滿鼓點的旋律、甜甜的歌詞，配上衛詩略微沙啞的嗓音，這首《缺氧》滿是愛情的浪漫和幻想，甜得一點都不過界。

衛詩的《缺氧》，寫了情人之間缺氧般的心悸。（MV截圖）

這首歌的主歌部分真是匯集到一切小說裏的情節了。周身是綿綿的雪，在皚皚白雪中把手伸進愛侶的口袋，捂熱一陣後，牽着對方的手漫遊在純白的世界。不知道聽誰說法語是世界上最浪漫的語言，所以這時候故意在空中呼一口氣，令周圍的空氣都變得暖和，然後在愛人的耳邊說一句「Je t' aime」。乘搭上了年紀的火車，從浪漫的巴黎來到較南方的城市，再走進路邊的公園，在鞦韆上盪，起或許是離飛翔最近、離煩惱最遠的時刻。

可是這些不僅僅是幻想啊。都怪有你出現，都怪你真正牽着我的手，把所有幻想一句一句地實現。和你牽着手走在這一座陌生的城市，下一秒看見路邊的奇特景觀便想與你分享。轉頭望向你的時候，你也轉過頭來，我們造就這神奇的對望一刻。心跳那麼快，像是要蹦出胸口，又像是世界東倒西歪地搖晃着。

《缺氧》這首浪漫的歌，令衛詩想起昔日和初戀男友的甜蜜時光。（衛詩Facebook專頁圖片）

在巴黎的時候，一起走到埃菲爾鐵塔下，夜色裏的霓虹燈光瀰漫着，四周人潮洶湧。我們牽着手排隊等待乘坐電梯登上鐵塔。當鐵塔無限期暫停開放以後，還是能想起在電梯裏俯瞰巴黎的場景，好像要把所有的浪漫都擁入懷中，可是身邊有你，再拉緊一點，懷中還是你。到了普羅旺斯，愛情好像就變成薰衣草味的雪糕。你提着行李，拉着我走進轉角的私人旅店，桌椅都是上了年紀的木質古董，飄着陳年木頭的香味。玄關處掛着一面琺瑯的鏡，我們望進去，是一對談笑正歡的愛侶。

我在專屬於我們的空間裏，生活裏所有的不快樂就像洋蔥的表皮，一片一片被撕掉了。（gettyimage/視覺中國）

在鐵塔頂樓的時候我就覺得，所有的痛苦都被拋在身後了。地下黃色的燈光星星點點，某幾處聚在一起，似一個暖暖的港灣。而我們身邊也有一個專屬的港灣，待在港灣中，生活裏所有的不快樂就像洋蔥的表皮，一片一片被撕掉了。

這愛得一點都不短暫。如果心動到極限的感覺是缺氧，每一刻心跳的加速讓愛侶愈愛愈喘氣，像是要把天地都抹上淡紫的色彩，再勾勒出老舊鏡框的邊，讓橙黃色的水彩漫過鐵塔斜下方的某一片土地，然後再睜開眼說愛你。

作者簡介：年粵日

年粵日由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。 想了解更多廣東歌背後的故事？請關注：

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「衛詩 - 缺氧」​】

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