台灣歌手潘裕文來港慶生見粉絲　35歲放低擇偶要求望脫單

台灣歌手潘裕文相隔兩年來港宣傳個人專輯＂我們都一樣＂，早前一到埗就率先舉行生日歌友會，與歌迷一起預祝他在本月20日的35歲生辰。

潘裕文在6月7日到港，與樂迷提早慶祝自己的35歲生日。 (受訪者提供)

2007年參加台灣選秀節目《超級星光大道》並取得季軍，當年紅起來的，還有楊宗緯、林宥嘉等歌手。潘裕文早期一直靠自資發行音樂作品，他曾表示：「當自資歌手那段時間，常常會懷疑自己的能力，究竟我是不是不適合當歌手，或者我是不是應該被自然淘汰，最後當我看到一些死忠歌迷，由小朋友時開始支持我，到現在都已經變成爸爸媽媽，帶著他們的小朋友來支持我，我才沒有放棄，看著他們我才發現，我已經是潘叔叔了。」直至近年，努力終歸是有回報，簽約唱片公司「闊思音樂 CROS MUSIC」。

今次來港，順道在朗豪坊演唱，滿足樂迷。 (潘裕文Facebook)

今年來港提早與樂迷慶生，現場歌迷反應非常熱烈，原本唱四首歌的流程變成一個小時的大合唱，最後更用廣東話與歌迷一起淸唱王菲的《約定》，十分溫馨感人。他説每年生日都是許下同一個願望、但到現在似乎還未能夠實現；就是希望盡快脫單和結婚，為了願望達成他就是要放低擇偶要求，其實他只是要求對方孝順和刻苦耐勞，和他一起吃食路邊攤和做家務就過關了，他也不喜歡太完美或小鳥依人的類型。

潘裕文許下願望，希望早日脫單，他笑言每年也是許下同一願望，但似乎還未能實現。 (受訪者提供)

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