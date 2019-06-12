肥過電單車？Britney Spears露肉拍片證身材冇走樣：暴肥照係改圖

美國天后Britney Spears這幾個月以來謠言滿天飛，除了傳出被迫住近神療養機構外，甚至還被狗仔隊直擊暴肥模樣，這讓她氣到出面怒斥，變胖是遭狗仔隊改圖，強調：「我現在瘦得像一根針」。

Britney Spears怒斥傳媒早前公開的暴肥照是改圖。（VCG）

10日Britney Spears氣到忍不住拍了短影片在IG上，怒斥狗仔隊偷拍的影片，她提到：「現在有許多粉絲跟風指責質疑我發的圖片跟視頻是以前的、是假的。為甚麼沒有人去質疑狗仔隊偷拍我的照片？狗仔隊們動過手腳後發的新聞就是真的嗎？狗仔隊們拍下的我看起來比我現在胖得像是胖了40磅（18.14公斤），但我現在瘦得像一根針！」，試圖利用影像來打破媒體的錯誤報導。

Britney Spears以比堅尼拍片力證身材冇走樣。（IG@Britney Spears）

畫面一出，引來網友熱議：「那麼美的Britney Spears現在看起來好滄桑」、「有的狗仔隊是很過分啦。」、「曾經的Britney Spears，到底經歷了甚麼！」、「給明星點私人空間好嗎」、「她經歷了甚麼 ，變化好大，差點認不出來」，還有網友幽默地說：「怕是對針有甚麼誤解」、「曾經叫人家小甜甜，現在叫人家大嬸」。

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