【野餐Playlist】音樂唔單只係娛樂　助你思考的５首歌

香港人生活壓力大，有人選擇野餐o抖下氣。既然去野餐有靚人靚景，當然要有好歌，幫助大家疏理情緒，思考一下。以下5首歌適合大家野餐時收聽，當然個Playlist任你發揮，邊首啱你心水都可以隨意加入去。

1.RubberBand —《孤島人》

《孤島人》曲風輕鬆夠chill，適合大家坐在草地上靜靜聆聽。

這地球太大 來吧 快快樂／腦筋可以活埋

感覺多輕快 娛樂吃喝自我慰解／這種心態 編織生態

這一段寫中很多人心聲，正所謂「辛苦搵嚟志在食」，大家每天埋頭苦幹，放假當然要吃喝玩樂，讓腦袋放空一下。諗咁多嘢辛苦自己做咩啫，你話係咪？

2.達明一派—《今夜星光燦爛》

為照顧不同年齡層的聽眾，當然要從不同年代選歌。《今夜星光燦爛》尤其適合看着香港有名的夜景收聽，歌詞話「恐怕這個璀燦都市 光輝到此」，點會吖，香港出名有咩事馬照跑，舞照跳㗎嘛！

3. 陳奕迅—《六月飛霜》

香港不會下雪，但會下雨。如果野餐期間下大雨，大家記得準備雨具，或者到有瓦遮頭地方暫避。

4.KOLOR—《生於憂患》

野餐坐太久也會疲累，需要一些Band Sound刺激一下，好讓自己醒過來撐下去。

5.宋冬野—《知道》

宋冬野的歌詞有時會讓人摸不着頭腦，有人會覺得寫太深，或意象太多，不過他在發表這首作品後，曾在微博寫下一段說話，相信能助大家理解。

以下節錄至宋冬野微博：

2017年冬天，我在家錄完了這首歌的demo，拿給我愛人聽，聽完她遞給我一段契訶夫戲劇《三姊妹》中的獨白：

「我們的痛苦會變成在我們以後生活的那些人的歡樂，…人們會用好話提起現在生活著的人，並且感謝他們。…軍樂奏得這麼歡樂，這麼暢快，仿佛再過一會兒我們就會知道我們活著是為了什麼，我們痛苦是為了什麼。要是能夠知道就好了，要是能夠知道就好了，要是能夠知道就好了。」

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