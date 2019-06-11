【李靖筠‧專訪】誤打誤撞入行做唱作歌手：監製彈咗我十幾首歌！

近年樂壇新人眾多，其中主流一群，不乏由KOL界別轉型而成。就如去年的曾樂彤、戴祖儀、譚杏藍、劉卓軒等新人，也是在網上累積一定人氣後踏入樂壇。當然，這種誇界轉型的做法，無疑為唱片業帶來一定「收視保證」，因為這類新人大多也掌握好銷售自己的技巧，容易讓唱片公司包裝好推出市場。難得吃到甜頭，今年不少唱片公司似乎樂見這種做法，就如今年英皇也有一位女新人，由模特兒出身，再轉型作演員、主播，並於今年正式簽約成為歌手。這位新任文青女神，正是Gladys李靖筠。 攝影：黃寶瑩

Gladys李靖筠由入行做model再晉身演員界，今年終於再有另一個新身份，便是英皇旗下的女歌手。 (黃寶瑩攝)

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曾站在人生的路口當中，偶然的機會下讓Gladys遇上Mani，簽約成為歌手。 (黃寶瑩攝) 在人海中遇上Mani 最初出現在螢幕前，正是Viutv早期的重頭劇集《三一如三》，當中飾演阿花，憑住短髮爽朗形象，加上於劇中不時自彈自唱，令人眼前一亮。幾年間不停出現在各大電視台當中，就連奇秒電視劇集《熱戀100天》、香港電台節目《也文也武》亦有她的身影，後來又在TVB簽部頭合約，出演《跳躍生命線》，可說是少有亮相過四間電視台的藝人。 後來部頭合約完結，Gladys也希望正式跟一間公司簽約當藝人，輾轉之下，有了跟英皇見面的機會。她憶述與Mani見面的過程：「佢當時問我有冇做戲嘅片可以畀佢睇，但我當時冇準備到，只喺網上搵到做《跳躍生命線》唱住歌喊嘅一幕。Mani就叫我即時唱歌畀佢聽，聽完之後佢就立刻叫我去試音。最後，佢竟然建議我做歌手，好偶然嘅機會之下，我就成為咗歌手。」

從來沒想過入行

回憶起在學時期，Gladys也是一位忙錄學生：「細細個已經鐘意參加音樂劇、合唱團、朗誦，好有表演慾。不過屋企比較傳統，佢哋會勸我唔好將呢啲興趣當成終生事業，所以由嗰時開始已經有個根深蒂固嘅諗法，就算身邊有人話自己想做演員，我都會覺得佢哋好高騖遠，自己更加從來冇諗過入行。」

後來大學時期，Gladys立志要成為主播：「因為呢份工作似乎比較實際，同時又比較滿足到自己嘅興趣。直至讀大學期間，自己想做Part time搵錢，於是開始接觸model工作。經過一兩年時間，重新發現原來幕前先係自己最喜歡嘅工作，加上當時覺得個收入係可行，好慶幸自己一路有好多不同機會，最後就決定咗放手一搏。」

先天條件優厚，但原來Gladys從未想過會加入幕前：「細個會覺得呢個諗法好高騖遠。」 (黃寶瑩攝)

由開始寫歌一刻起，音樂成為了她最私人的空間：「曾經想靠自己推出作品，不過原來比想像中難。」 (黃寶瑩攝) 靠一個人做音樂很難 當初只打算當演員，Gladys笑言沒想過自己可以成為歌手：「最初同唔同公司見面，一心係諗住做演員。上年算係我冇咁忙嘅一段時間，所以花咗好多時間去寫歌，因為音樂對我嚟講係一個出口，尤其有啲感受唔知點表達，我就會玩音樂，所以其實係一件好私人嘅事。」 開始寫歌時，Gladys其實也有點盲人摸象的情況：「寫起咗一啲作品，就咁擺喺度好似冇乜意思，所以我都有試過靠自己將首歌真正做出嚟，反正而家科技咁發達，即使自己發表都可以，唔需要依靠外力。但真正做落，先發現一首音樂作品面世唔係想像中咁易，彈我又唔夠叻，編曲我又冇概念，仲要混音錄音其實自己一個好難兼顧到，所以當時有少少想放棄，將作品儲低先。」後來正式簽約當歌手，有著專業團隊協助，終於可以將自己作曲的《小蚊赧》面世，Gladys笑指這首歌並非原本自己儲落的作品：「我最初寄咗十幾首Demo畀監製，最後全部彈返轉頭，所以先要立刻再創作《小蚊赧》。」

期待「被定形」：小清新唔係我嘅終極目標

近日推出出道作品《小蚊赧》，過程絲毫不簡單，單從形象開始已是一個挑戰，或多或少，Gladys的幕前演出一向予人一種小清新的感覺，她笑言這並不是刻意，反是一種無可奈何：「小清新嘅形象其實係我嘅能力所限，只能夠做到acoustic嘅作品，加上衣著就會令大家有呢個印象。我並唔拒絕被定形，因為我有一個終極目標，就係當有人提起『呢首歌好Gladys』嘅時候，大家都會立刻有印象，其實被定形都未必係一件壞事。」

近日Viutv開播新節目《玩X爆二世古》，Gladys也是主持之一，或許就如節目中的癲喪形象，Gladys還有很多不同面向有待大家發掘。正如她真正喜歡較Groovy的音樂類型，也會漸漸打入觀眾心中。

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