【復仇者聯盟4】「肥雷神」自唱自彈短片曝光！沙聲唱歌意外好聽

基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的「雷神」在《復仇者聯盟4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）以全新造型為全球影迷帶來驚喜，身材走樣的他挺着啤酒肚非常搞笑，癡肥模樣與之前的帥氣結實肌肉造型反差大，這個崩壞版雷神登場後意外大受觀眾喜愛。

日前基斯咸士禾夫上脫口秀節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，首度曝光一段「肥雷神」在《復仇者聯盟4 : 終局之戰》自彈自唱的影片，大唱Johnny Cash的《Hurt》，讓我們看見崩壞版雷神也有其它才藝。

.@ChrisHemsworth debuts a never-before-seen video from the set of #AvengersEndgame pic.twitter.com/3UTQN0ilJl — Fallon Tonight (@FallonTonight) 2019年6月12日

基斯咸士禾夫表示這首歌是全世界最悲傷的歌，還謙虛地說自己是很糟糕的歌手和結他手。不過從影片看來，表現的非常不錯，大唱「我心愛的朋友，我變成甚麼德性？我認識的人最後都走了」，與「肥雷神」當下心境非常貼切。

上個月底基斯咸士禾夫向美國《Variety》分享「肥雷神」的故事，透露原本他在《復仇者聯盟4 : 終局之戰》中會恢復原來的帥氣模樣，是他堅持要一路演到最後，同時表示自己非常喜歡這造型。看來他的堅持是對的，即使電影結束，「肥雷神」依然受到熱烈迴響。

《復仇者聯盟4：終局之戰》高清劇照▼

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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