Gin Lee新歌《孤獨門口》MV　 孖「與惡」林哲熹直踩談情16小時

大馬歌手李幸倪（Gin Lee）2011年隻身來到香港發展，盼了10年終於有得再出國語碟。新歌《孤獨門口》MV特地赴台取景，還請到因《我們與惡的距離》爆紅的林哲熹擔任男主角，雙方有不少感情戲，對Gin而言是一大突破。
Gin Lee為拍攝今次的MV，付出了不少「情感上的第一次」，自言唔識發脾氣的她，由唔入態到最後慘情爆喊（IG＠ginleeginlee）
他們從凌晨3點一路拍到夜晚7點，16個鐘頭馬不停蹄多個外景場地，更經歷刮大風、雷雨以及烈陽下的曝曬，宛如洗三溫暖般。此外，兩人也要詮釋情侶吵鬧激動推撞的畫面，起初Gin未入態，態度太過溫柔，事後大家發現她談戀愛從不吵架，表示：「會難過，但不懂得發脾氣。」還好在導演和林哲熹的帶領之下，她漸入佳境，在路上咆哮，一度激動落淚。
按圖看Gin Lee新歌《孤獨門口》精彩拍攝花絮▼
由於今次來台拍攝MV有點壓力，Gin除了患上感冒，又因眼角膜發炎緊急就醫，相當難忘。得知林哲熹將赴港出席電影活動，李幸倪變身老師指導他講廣東話，她說：「就這樣開始文化交流！最好笑是他懂的廣東話都較粗鄙，我好奇問他是從哪裡學的？原來是看『古惑仔』電影學的！」
在 Instagram 查看這則貼文
這次的MV拍攝是全外景，我們天未亮0500就出發到台北淡水等天一亮就開始拍，盡量爭取最多的日光。正因為是全外景，所以我們一組大概30人一起風吹日曬又雨淋。在淡水拍完後，我們再坐一個小時的車到水牛坑拍最後一場戲，那時已經下起大雨，滿地泥濘。第一次在雨中拍戲感覺很新鮮卻也非常「笨拙」，在雨中和泥濘地上我寸步難移，妝髮被雨淋花了，其中一幕我蹲在地上哭，那時我全身已濕透，已分不出是淚還是雨。 . 一天內除了經歷不同天氣的變化，情緒的起伏也是180度不停在變。我和男主角林哲熹每穿越一道門，就會到了我們不同的階段，有甜蜜的，有爭吵的，有難過的。其中爭吵甚至是有肢體衝突的情節對我來說肯定是個挑戰，因為我從來不喜歡大聲爭吵更不喜歡被大聲嚷嚷！（看花絮你就會知道我就是那種吵架會吵輸人的人😅） . 第一次和林哲熹合作，很喜歡和專業的演員對戲，兩人一來一往眼神和情緒交流，遇上好的對手確實更容易投入劇情。也感謝哲熹陪我日曬雨淋了一整天，在初次見面時用自己有限的粵語來破解尷尬的場面。😆 感謝第一次合作的MV導演Birdy邱柏昶，和他合作很開心，大家有說有笑，最重要的是大家都不怕辛苦，盡力爭取最好的畫面給大家！（待續） . #孤獨門口 #國語專輯 #幕後花絮 #謝謝導演Birdy #再次謝謝我的男主角林哲熹 @jclin0000
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
JW王灝兒首次擔任大專聯校歌唱比賽星級導師及決賽嘉賓，賽前教授學生擺脫「發台瘟」秘技。6.26晚旺角麥花臣，約定您！一同見證大專歌王誕生！