Gin Lee新歌《孤獨門口》MV　 孖「與惡」林哲熹直踩談情16小時

大馬歌手李幸倪（Gin Lee）2011年隻身來到香港發展，盼了10年終於有得再出國語碟。新歌《孤獨門口》MV特地赴台取景，還請到因《我們與惡的距離》爆紅的林哲熹擔任男主角，雙方有不少感情戲，對Gin而言是一大突破。

Gin Lee為拍攝今次的MV，付出了不少「情感上的第一次」，自言唔識發脾氣的她，由唔入態到最後慘情爆喊（IG＠ginleeginlee）

他們從凌晨3點一路拍到夜晚7點，16個鐘頭馬不停蹄多個外景場地，更經歷刮大風、雷雨以及烈陽下的曝曬，宛如洗三溫暖般。此外，兩人也要詮釋情侶吵鬧激動推撞的畫面，起初Gin未入態，態度太過溫柔，事後大家發現她談戀愛從不吵架，表示：「會難過，但不懂得發脾氣。」還好在導演和林哲熹的帶領之下，她漸入佳境，在路上咆哮，一度激動落淚。

按圖看Gin Lee新歌《孤獨門口》精彩拍攝花絮▼

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由於今次來台拍攝MV有點壓力，Gin除了患上感冒，又因眼角膜發炎緊急就醫，相當難忘。得知林哲熹將赴港出席電影活動，李幸倪變身老師指導他講廣東話，她說：「就這樣開始文化交流！最好笑是他懂的廣東話都較粗鄙，我好奇問他是從哪裡學的？原來是看『古惑仔』電影學的！」

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