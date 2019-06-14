【心情Playlist】氣餒、沮喪不是錯　聽歌回氣走更遠的路

這一星期《逃犯條例》修訂令香港社會處於高壓狀態，不論是親身參與群眾運動的示威者，或在家收看新聞的市民，情緒及心理都有機會受影響，出現急性壓力反應。故此，大家應該關注身邊人的感受，作出陪伴、聆聽及傾訴，如發現身邊有人持續情緒受困擾，應立即向專業心理學家或輔導人員求助。

現在不妨放鬆片刻，聽歌讓自己身心休息一下。

1.RubberBand—《逆流之歌》

試過失勢 誰人沒有／

聽到心中鼓聲穿透 航向那出口

無論你曾進行多大程度的參與，有多關注時事，對連日事件難免感到洩氣、不安、氣憤等情緒。只要認清自己的目標，與朋友傾訴尋求意見，總可找到合適的處理方法。

2.Supper Moment－《沙燕之歌》

世界捉摸不定／

曾令你挫敗洩氣但你拒絕放棄／

最後信念會漸覺醒

有些事不是立竿見影，排解自己的情緒如是，要身邊人理解自己亦如是。氣餒、失意乃正常反應，但不要被這些事情壓跨，因為很多事情也能找到解決方法。

３.蘇打綠—《當我們一起走過》

有多少苦痛有你和我一起度過 一起承受／

有多少快樂有你和我一起享受 一起感動

正所謂：「一人計短，二人計長。」有些事不用獨自承受，最重要找到同行者互相支持，不要放自己在死胡同。

４.五月天—《瘋狂世界》

我好想好想飛 逃離這個瘋狂世界／

那麼多苦 那麼多累／那麼多 莫名的淚水

相信這段歌詞說中了不少人的心聲，有時候離開一下，暫避一下困擾自己的資訊不是錯，因為你知道自己心底在關心的是甚麼。

５.王菀之—《多愁善感》

你雖看通無數道理 無力制止奇大脾氣 ／

起身若是為上班不願意起 憂慮難過試過想死

如碰上情緒問題，不要遲疑請立即求助，「抑鬱可以醫」。

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