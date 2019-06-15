【淨化心靈Playlist】面對固執的人無力感爆燈　聽5首歌出返啖氣

有些人總能堅持信念，即使面對壓力也不被動搖。有時候直接對罵都嫌嘥氣，不如贈他/她/牠兩句歌詞，做能做的事，至少對自己有交代。

1.Mr.—《無謂再假》

「別再重覆廢話／討不夠厭嗎 口不對心／放過我吧」

有些人下定決心後便不會退讓，就算你如何發問，他亦只會重複自己的論述。一邊試圖說服你之餘，一邊強化自己在做好事的概念。面對此情此景，這句歌詞十分管用。

２.RubberBand—《語言藝術》

「其實你你你 再多心機／越避忌 越似放屁／好想一次 小距離」

語言藝術有高低之分，當一個人不斷重複自己論述又沒有正面回應，他很快便會現形。

３.謝霆鋒—《不是定理》

「你有你希冀 在原地踏步直到死」​

堅持己見的人當然希望一切事情如自己所想發展，當你提點過那是死胡同他亦無動於衷，結果如何也只能看他造化。

4.謝安琪—《勢不兩立》

「有神聖便有神怪 有十惡便有十誡／正派決不走歪 歪風助長於反派」

宗教從來導人向善，不過要分清楚自己在遵守十誡還是在犯十惡。

５.李蕙敏—《你沒有好結果》

「來讓你清楚我當初嘗到的折磨／也親身試清楚如凡事亦有因果」​

天理循環，凡事亦有因果，只能說一句「他朝君體也相同」。

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