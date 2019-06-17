【逃犯條例】鄺俊宇唔止寫書做議員　全能到連作曲填詞都識！

近日議員鄺俊宇人氣急升，在過去一星期，他一直周旋於示威者及警方之間提供協助，甚至一度體力透支而暈倒。對於他的「無處不在」，網民紛紛把他封為「鄺神」。學杜汶澤話齋：「知唔知咩係神？神都係人，但係佢做到啲人做唔到嘅嘢，所以佢係神。不過大部份人會做嘅嘢，神間唔中都會做。」就例如鄺神除了寫書、做議員四處奔波外，其實他也曾經試過作曲填詞。

近日議員鄺俊宇在反對逃犯條例一事當中非常落力，甚至連英國媒體BBC的頭版也出現他的身影。 (網絡擷圖)

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在鄺神未當選為立法會議員前，他已憑散文作家的身份在網上網紅，除了密密推出文集，更以「樹洞」的身份為讀者解答愛情煩惱。2015年，作為當代的「愛情KOL」，他更跨界創作，親自作曲兼填詞第一首音樂作品《幸福再遇》，交由網絡女歌手歐陽雨主唱，並成為了Youtuber熊仔頭的網絡短片《我在香港分手的日子 - 上集》的尾片曲。有趣的是，歌詞亦相當具有鄺神的個人風格，每句歌詞也有一個「逗號位」，其實對歌手來說絕對是一件好事，起碼有足夠的抖氣位，讓演繹變得更輕鬆。

《幸福再遇》這首鄺神唯一的歌曲作品，後來在2018年也被宅男女神簡淑兒重新演繹。歌曲被改名為《謝謝你 傷過我》，由Larry Wong重新編曲，不過其實除了換了主唱和編曲，歌曲仍是原汁原味的那首《幸福再遇》，歌詞亦只有少許改動。簡淑兒為歌曲宣傳期間，接受電台節目《公子會》訪問時表示，原來是鄺神主動找她演唱歌曲，而鄺俊宇更在組合「少女標本」時期，為她們出演過MV男主角。

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