【逃犯條例】滅火器樂團隔空向港人打氣：你們可以選擇自己的未來

滅火器樂團上周末於台北、台中舉行演唱會，慶祝經典專輯「海上的人」發行10周年，而台中站場地的電路系統沒有接地，試圖越過護城河與觀眾互動的主唱楊大正遭漏電電暈，當眾往後倒在舞台中央，昏迷約30秒，意外使得演出中斷，相當駭人。

正當全場嚇到目瞪口呆，楊大正恢復意識至後台稍作休息，接着返回舞台表示「我沒事」，繼續完成演出。他們這回邀來日本好友TOTALFAT、BRAHMAN合唱，適逢香港「反逃犯條例」大遊行，高呼「和平」、「反戰」口號的BRAHMAN，以英語高聲呼籲：「香港現在的情形就是台灣未來的情形，但是你們還可以選擇自己的未來，我不希望台灣變成中國，台灣就是台灣。所以明年的此時，你們要做出最好的選擇。」一番打氣讓現場民眾瘋狂歡呼。

滅火器樂團更改粉絲專頁頭像，並留言「#自由的台灣撐香港的自由」力撐香港。（Facebook@滅火器 Fire EX.）

談及香港的反逃犯條例活動，大正感性地說：「我知道我們能做的不多，我們能做的就是堅決地守護民主的價值，台灣人一定要用引以為傲的民主來守護香港、香港加油。」他們獻唱「晚安台灣」一曲獻給香港，更即興清唱一段《海闊天空》宣示挺香港的決心，並邀請1位香港樂迷上台，香港樂迷淚訴：「請大家要為台灣出一份力，為你們的未來、你們的一票，做出最後的選擇。」令全場皆十分動容。滅火器21日將返回故鄉高雄，舉行「海上的人十週年演唱會」最終場。

對於近日香港「反逃犯條例」的新聞，滅火器樂團表示支持港人。 (@滅火器 Fire EX. Facebook圖片)

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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