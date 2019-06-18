【逃犯條例】五月天石頭留言撐香港人　Facebook專頁即時被消失？

香港「反逃犯條例」抗議持續發酵，港台兩地藝人紛紛出面表達支持，想不到竟遭中國網友惡意檢舉，五月天石頭的Facebook專頁一遭停權！

香港人民為反制惡法《逃犯條例》，發起「反逃犯條例」大遊行，但街上的抗議民眾卻無端遭警方暴力鎮壓，引發港台兩地群情激憤，藝人們更紛紛出面相挺，與民共守民主價值。然而，日前五月天團員「石頭」在Facebook上回應「支持反逃犯條例」網友的留言後，疑似遭到大量檢舉，粉絲專頁一度「被消失」！

五月天石頭的社交平台一度「被消失」。（Facebook@五月天石頭）

根據媒體報導，6月13日有名香港網友在石頭Facebook上留言：「晚點來聽冠佑(？)的新曲，對不起現在真的沒心情......#很希望你們稍稍表示支持 #但不想你們有甚麼危險 #就算你們不發聲 #我們都會懂你們的關心 #當我杞人憂天 #但你們要唱到80歲呢 #無論會不會再有五月之約我們都不會怪你們。」此則留言吸引石頭標記網友，並親自回應：「一直都在。」

香港網友的留言獲石頭親自回應。（Facebook@五月天石頭）

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想不到，石頭Facebook疑似遭惡意檢舉，竟突然消失，令不少粉絲相當震驚、難過。根據多家媒體的報導，事實上，在香港「反逃犯條例」抗議開始後，網路上出現不少「來自中國」的駭客，使用DDoS網路攻擊，癱瘓多種通訊軟體，包括Telegram，似乎想阻礙香港抗議人士相互聯絡。如此巧合的時機點，石頭Facebook專頁的消失事件，多數人都將矛頭指向中國網友大量的「惡意檢舉」。

目前石頭的Facebook專頁已恢復正常，不少粉絲在留言區表達驚恐與不捨，慶幸石頭Facebook專頁並未「被消失」。

目前石頭的Facebook專頁已恢復正常。（Facebook@五月天石頭）

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載。】

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