表現失準被網民圍剿封「感冒系歌手」　徐佳瑩一招扭轉負評

隨着時代演化，現今網友如同雙面刃，既是給予金玉良言的幕後團隊，下一秒又變成舞爪張牙的狠毒惡魔。當藝人偶爾犯個錯或是捅婁子，網友便從四面八方登上社群軟體開始謾罵，對此許多藝人索性不予理會，但徐佳瑩曾親上戰場，透露第一次與網友「交流」的過程。

過往她在金馬獎、金曲獎的表演，次次都讓人驚豔，3年前擔任嘉賓的她在世大運閉幕式演出，選唱〈 啦啦隊〉等2首輕快歌曲，有失水準的表現引起熱議。事後證實她罹患重感冒，抱病上陣仍堅持唱現場，相當敬業，但網友不領情，酸她是「感冒系歌手」，毀了閉幕式。

徐佳瑩3年前為世大運閉幕式演出，因感冒表演失準而被批「感冒系歌手」。（Facebook@LaLa徐佳瑩）

為此她發文誠摯道歉，可是類似的留言仍持續湧入Facebook、IG，憶及當初，徐佳瑩嚴肅地說：

那次變成眾矢之的，會有陰影。

事件成為徐佳瑩出道以來傷害最重的一次經驗。那時她看到有網友在粉絲頁留下酸言酸語，由於個性太鑽牛角尖，心力交瘁之下竟好奇地查閱對方資料，看到對方把棒球當成大頭照，她設想對方身為運動迷，當然格外重視世大運，內心突然釋懷許多。接着她留言說：「我不是那樣的人，我會把狀態照顧好，之後的表現希望你能看到，希望你能肯定我」，對方回應：「好，我對妳改觀了」。

徐佳瑩穿MICHAEL Michael Kors螢光黃文字圖騰洋裝。（聯合報／蘇健忠攝）

+ 9 + 8 + 7

她成功以正能量扭轉負評，對於自己首次親上火線，她解釋：「對我來說，那個人代表全部罵我的人，當下要做這件事，內心才會好一點。」那麼如今還會在意網友留言？她說：「現在不會受不了，只是會不爽一下。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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