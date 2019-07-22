【LUNA SEA專訪】成軍30年靠一招保持搖滾熱血：唔想對自己唔住！

日本視覺系搖滾天團LUNA SEA早前襲港，舉行成軍30周年紀念音樂會，與樂迷見證這個歷史性時刻。LUNA SEA對上一次來港已是2013年的事，6年後他們帶同新作來港開騷，《01眾樂迷》當然要把握機會專訪LUNA SEA，了解一下他們成軍30周年對音樂的見解與心得。 攝影：黃舒慧

LUNA SEA於上月來港舉行成軍30周年演唱會，因為航班問題主音河村隆一當時未能一同接受專訪。但其他四位成員(左起)：Sugizo、Inoran、真矢及J，一同分享成軍30年的心跡，各位歌迷萬勿錯過！(黃舒慧攝)

Bass手J認為連繫著LUNA SEA各人的，是大家仍有追夢的心：「對我們來說，最重要是大家仍然會追逐夢想，而且沒有滿足於現狀。所以希望將來可以創作出更好的歌曲，為歌迷帶來最好的演唱會，並希望見到最好的世界。」 一隊樂隊能並肩走下去不容易，LUNA SEA成軍30周年可謂日本樂隊的傳奇。樂隊曾於2000年經歷過休團，到2010年正式重啟，到底這些年來是甚麼因素連繫著各人，讓他們有動力繼續以LUNA SEA之名走下去？ 樂隊始創成員，Bass手J認為連繫著LUNA SEA各人的，是大家仍有追夢的心。他說：「一開始我們都是居住在附近，隨手拿起樂器便一起組團的朋友。組成LUNA SEA這三十年來，我們看到不同的景色，亦累積到不同的經驗，才達到今天的狀態。對我們來說，最重要是大家仍然會追逐夢想，而且沒有滿足於現狀。所以希望將來可以創作出更好的歌曲，為歌迷帶來最好的演唱會，並希望見到最好的世界。」

雖然搖滾樂地位不如90代如此多曝光機會，但Sugizo仍然會在每次現場演出交出100%水準，與有共鳴的樂迷分享美好的時光。 Visual Rock(視覺系搖滾)在8、90年代盛極一時，影響當時全球的音樂及時裝文化，LUNA SEA也是視覺系的重要一員。隨著音樂潮流不斷轉換，現時Hip Hop、EDM等等音樂大行其道，雖然LUNA SEA現已放下大膽化妝，但他們一直貫徹搖滾風格，對這種轉變有甚麼看法？ 結他手Sugizo近年開始創作不同風格的音樂，對於這個轉變，他這麼說：「音樂趨勢的轉變，很多時候取決於不同的技術，無論日本還是歐美，只要技術有所突破便會成為音樂潮流的領導。對LUNA SEA來說，一直貫徹搖滾風格，在90年代有很多機會在電視，或其他媒體發放他們的音樂，但近來發放音樂的途徑越來越少。所以希望在Live的時候表現得更好，在有共鳴的樂迷面前演出。」

雖然各人均有作個人發展，但LUNA SEA始於是他們的根，Inoran說：「有時候會覺得那方面有所不足，回到LUNA SEA便會盡全力做好。否則，會覺得尚未夠完美，對不起自己。」 近年LUNA SEA成員均有個人發展，探索不同音樂風格，如Hard Rock、Grunge、New Age等等，相信各位樂迷也聽過。他們會如何將吸收到的養分放到LUNA SEA的新作之中？ 結他手Inoran認為於LUNA SEA創作可以補回自己的不足，他說：「除了LUNA SEA的活動外，我們各人也有創作的自己的音樂。同樣地，我們也是非常認真地看待。在其他音樂領域得到啟發及刺激，而且有時候會覺得那方面有所不足，回到LUNA SEA便會盡全力做好。否則，會覺得尚未夠完美，對不起自己。」

樂隊持續創作兼不斷巡迴演出，少不免會造成心理壓力，LUNA SEA各人如何保持對音樂的熱情？

鼓手真矢卻有「特別的保鮮方法」：「啊！我的方法有點特別！因為新鮮感對我來說很重要，而且很需要那一刻的火花。如何尋找火花呢？我不會經常接觸樂器，有需要的時候才會接觸，這個方法讓我保持對音樂的熱情。除此之外，就如我們走路時需要穿鞋，而打鼓就是我的一切！」