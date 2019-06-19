【白色強人】盤點十大醫療劇主題曲　日劇歌才是皇道？

近日TVB劇集《白色強人》反應熱烈，以醫療改革為題材，引申出網民不少討論。事實上，醫療劇可說是電視影集裡其中一個最重要的題材，除了TVB，不少大熱日劇、韓劇、美劇也是以醫療作主題，連帶劇中主題曲亦成為樂迷焦點。今日為大家盤點一下，十首出自醫療劇集的音樂作品。 (排名不分先後)

1. 《白色強人》主題曲 《選擇善良》 - 鄭俊弘

作為近期熱門劇集，主題曲當然受到收視帶動。鄭俊弘的新作《選擇善良》似乎會為觀眾帶來新一輪洗腦熱潮。

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2. 《On Call 36小時》主題曲 《連續劇》 - 容祖兒

講到香港醫療劇，又點可以唔提《On Call 36小時》？當年容祖兒主唱嘅主題曲《連續劇》非常好聽，就算冇追劇都一定會識！

呢套劇不知不覺已經7年，有粉絲話當年小六睇，而家已經成為Year 1醫科生。 (tvb.com圖片)

3. 《仁心解碼》主題曲 《荒島隔岸》 - 麥浚龍

唔講你都分分鐘唔知，原來Juno都唱過劇集主題曲，2011年《仁心解碼》嘅主題曲《荒島隔岸》雖然係TVB嘅歌曲，不過編曲已經隱隱約約有陣「Juno味」。

大家仲對呢套劇有冇印象？ (tvb.com圖片)

4. 日劇《仁醫》主題曲 《逢いたくていま》 – MISIA

呢首歌就犀利啦！當年《仁醫》已經係一套爆紅日劇，而MISIA主唱嘅主題曲《再見你一次》亦喺Oricon有好高嘅排名。早排因為一位日本女生飲咗13杯酒之後淚崩演繹成為網絡熱話，重新帶紅呢首歌，翻唱版單計Youtube已經有1800萬點擊。而MISIA嘅原版更加有超過5000萬點擊！

《仁醫》以穿越劇加醫療劇作為賣點，改編自集英社同名漫畫，後來韓國亦有翻拍。 (TBS圖片)

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5. 日劇《救命病棟24小時》主題曲 《さぁ鐘を鳴らせ》 – DREAMS COME TRUE

《救急病棟24小時》是其中一套最成功的日本醫療劇，一共有五季，主要環繞著急症室內醫生搶救病人同時，理念上的衝突與對立。而DREAMS COME TRUE則是整套劇的御用音樂組合，每季主題曲皆由他們所唱，《さぁ鐘を鳴らせ》便是第五季的主題曲。

松嶋菜菜子飾演的小島楓醫師，由第一季貫穿至第五季。 (網絡圖片)

6. 日劇《醫龍2》主題曲 《ONE》 - AI

同樣是漫畫改編，《醫龍》亦是日本醫療劇的代表作之一，日本R&B女歌手AI則為此劇主唱了首兩季主題曲，聲音辨識度非常高。

劇集由坂口憲二主演，內容環繞主角朝田龍太郎如何在腐敗的醫療體系下，堅持拯救病患。 (網絡圖片)

7. 日劇《女醫神Doctor X》主題曲 《FORCE》 – SUPERFLY

《女醫神Doctor X》由2012年開播以來，米倉涼子便成為了收視保證，女主角大門未知子的女強人形象深入民心。而樂團SUPERFLY亦是每季的主題曲擔任。一共五季的劇集裡，《FORCE》便是SUPERFLY首隻為Doctor X系列創作的主題曲。

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8. 日劇《CODE BLUE》主題曲 《HANABI》 – Mr. Children

《CODE BLUE》是日系醫療劇當中，較獨特的一套。故事環繞飛行急救隊，是較少有的題材。而Mr. Children的《HANABI》亦被用足三季，可說是國民劇集歌。

《CODE BLUE》由山下智久主演，點擊大圖更多山P靚相！

9. 台劇《麻醉風暴》主題曲 《一百萬隻蝴蝶》 - 草莓救星

2015年台劇《麻醉風暴》是近年台灣最出色的醫療劇，由台灣樂團草莓救星演唱主題曲，曲風相當夢幻。

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10. 韓劇《Life》主題曲 《Home》 - 河東均

2018年月火連續劇《Life》刷新了JTBC電視台的劇集最高首播收視紀錄。主題曲《Home》由河東均主唱

《LIfe》由曹承佑、李棟旭主演，主題與《白色強人》亦非常相似，講述醫院鬥爭之餘，亦涉及社會議題。 (《LIFE》劇照)

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