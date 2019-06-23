反對修訂逃犯條例聲音持續，在抗爭行動中熱唱的聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》於內地音樂平台「QQ音樂」被禁。因為政治敏感而在內地被禁的歌曲豈止一首，就連歌神張學友都有作品被禁，現在為你盤點9首香港人熟悉的「禁歌」。一些歌手如：黃耀明、何韻詩、李志，等在網站上亦搜尋不到。而在QQ音樂搜尋何韻詩，出現的結果卻是何雁詩。

1.《Do You Hear the People Sing?》

在不同抗爭都會出現的名曲，出自舞台劇《孤星淚》（Les Misérables）。現年93歲的填詞人Herbert Kretzmer，日前亦於英國《每日郵報》（Daily Mail）撰文，表達對香港示威者的支持，並提到：「言語的力量配上鼓舞人心的旋律，是一種可以動員百萬人的威力，令槍枝滅聲、放下武器。」在QQ音樂上找不到《Do You Hear the People Sing?》，即使在內地登入亦沒有結果，但在「蝦米音樂」卻可找到。

2.《皇后大道東》

收錄於羅大佑1991年出版的專輯《音樂工廠‧皇后大道東》，同樣被視為政治敏感，內容被解讀成香港面對主權移交的不安感。加上日前羅大佑在台北小巨蛋開演唱會時，對修訂《逃犯條例》有感而發，說了一句「有些東西就是不能快」，疑觸動到中央政府神經而被禁。在QQ音樂、蝦米音樂及其他平台也找不到《皇后大道東》，在內地登入亦沒有結果，只出現「很抱歉，您查看的歌曲已下架，到QQ音樂回饋平臺向我們投訴或提出建議」字句。

3.《東方之珠》

羅大佑在1987年寫下的作品，內容以香港為主體同樣在QQ音樂被下架，原因疑與羅大佑日前在演唱會的言論有關，但在香港登入蝦米音樂卻能找到歌曲。

4.《人間道》

張學友為電影《倩女幽魂II：人間道》所唱的主題曲《人間道》同樣遭內地音樂平台下架，因為已故填詞人黃霑曾在過往訪問承認，歌詞是在談論六四事件。

「少年怒 天地鬼哭神號

大地舊日江山 怎麼會變血海滔滔

故園路 怎麼竟是不歸路」

在蝦米音樂輸入關鍵字「人間道 張學友」找不到結果，而在QQ音樂尋搜同樣關鍵字，出現一堆同名歌曲，卻找不到張學友所唱的版本。(網頁截圖)

5.《抗戰二十年》

Beyond在2003年發表的作品，由黃偉文填詞，此曲在不同社運場合都會出現，歌詞的政治意味比「今天我」(《海闊天空》)來得更直接，在不同內地音樂平台也「銷聲匿跡」。

「今天我」(《海闊天空》)與《無盡》與上述5首歌一樣，同為香港社運名曲，但在內地音樂平台卻可找到並播放。在蝦米音樂搜尋《海闊天空》及《無盡》均順利顯示結果及播放；而QQ音樂用戶則需在內地登入，方可找到這兩首歌。