任賢齊天津演出後遺失回鄉証：由哈爾濱直接開電單車去蘇州

小齊任賢齊星期六(22號)於天津開完個唱之後，馬不停蹄趕到哈爾濱為大哥李宗盛演唱會任嘉賓，途中於天津機場丟失了回鄉証，差點回不了香港。

6月23日正好是他的生日，小齊苦笑道真的「驚」「喜」連連，本來答應生日也做巡迴個唱，是因為覺得自己一把年紀，不用慶什麼生日，不如靜靜工作中渡過，假期留待八月小朋友放暑假陪他們去旅行用。在天津演出綵排之前，工作人員就開始為他安排接二連三的生日驚喜，找來他的近身保標小民脫光衣服躲在堆滿千多個汽球的房間中，帶著大家送他的生日禮物「小吉他」等著整他。當工作人員騙他，要過房做訪問時，聰明的小齊感覺不妙覺得有鬼，打開房間門一瞬間，看到這麼多七彩繽紛的汽球，馬上目瞪口呆，第一時間「嘩」了出來，大家叫他要刺破汽球找禮物，他就一頭汗反問 : 「我的媽呀，這麼多怎樣找？」在專心找禮物時，汽球堆中就突然跳出一個半裸男，嚇得小齊哭笑不得，差點站不穩，大聲笑罵，「為什麼不是送我比堅尼女郎！」

任賢齊今年生日實在又「驚」又「喜」，近身保標小民化身半裸男送禮外，小齊竟然在天津機場遺失了回鄉証。 (資料圖片)

沒想到大家都那麼愛他，停不了的慶祝，根本沒機會靜靜渡過，反而比平常巡迴演出更忙更累，22號演唱會結束，盛情難卻與主辦單位及工作人員、歌迷會一同慶功，結果搞到半夜三，四點才有得休息，沒睡兩小時，又得爬起來趕往機場飛哈爾濱為大哥做其演唱會嘉賓，可能人太累了，所以在天津機場上機前丟失了回鄉証也沒發覺，到人已經在半空中， 才突然察覺証件不翼而飛。

在飛機上小齊翻箱倒籠也找不到証件，萬念俱灰：「聽講話申請個臨時証，都要五至七日，當時我係飛機上面想，萬一真的找不回怎辦？星期六我一定要在蘇州演出，沒有証件，上不了飛機，坐不到火車，我只可以走陸路。那不如索性找架電單車來，我就由哈爾濱直接開去蘇州算了。」

小齊每次出現在機場也會受到熱烈歡迎，怎料遺失証件，他只好笑說：「只可以走陸路。那不如索性找架電單車來，我就由哈爾濱直接開去蘇州算了。」 (資料圖片)

幸好在他飛機降落哈爾濱不久，天津的同事就報來好消息，天津機場有一位好心的清潔阿姨，拾到他的証件，還特地拿去貴賓室找小齊歸還。小齊表示：「我馬上叫工作人員幫我酬謝阿姨，但阿姨不肯收，我只得在電話中親自多謝她，她真的是我救命恩人啊！我心底也感謝上天，失而復得是今年最好的生日禮物！」