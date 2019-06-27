【林欣彤．玫瑰式體驗】以玫瑰氣酒進入微醺狀態　稍休釋懷再前進

前奏的空靈感覺，聽後有如洗澡後的清新感覺，難道轉投新唱片公司的林欣彤，第一個任務就是擔任「沐浴巨星」？

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不單是轉了公司，Mag（林欣彤）的曲風和唱腔都明顯地轉了。第一次跟Mag合作的陳考威，為她的作品注入節奏之餘，更添上了如「女神光」一樣的空靈效果；梁柏堅就用紙筆錄下Mag重新出發的里程。

第一次跟Mag合作的陳考威，為她的作品注入節奏之餘，更添上了如「女神光」一樣的空靈效果。（林欣彤《玫瑰式體驗》MV截圖）

相比起往日的作品，Mag的唱腔明顯地放鬆了，可能是要配合「微醺式女生」的角色吧。在淺嘗美酒後，我們彷彿將社會加在我們身上的擔子通通卸下，自信地、純粹地做最真實的自己，說最真實的話（例如「我冇醉！」）。

閱評流當然明白世事豈會盡如人意，做任何事也好，過程之中大多會遇上難題，被誤解、被指罵。但聽着陳考威帶點「酒精」的旋律，瞬間讓樂迷釋懷；梁柏堅更用歌詞拍拍我們的肩：

修補一下會獲再生 休息一下有時要等 輕鬆一下再逐滿分 事與願違不要怒憤

我們未必會即時看到效果，但只要堅持，相信自己，保存有用之軀，繼續前行，總會走到成功的一日。《玫瑰式體驗》的「玫瑰」，就是將樂迷帶到微醺世界的玫瑰氣酒；酒內每一顆氣泡，也是我們前進的力量。

遇到幾多關我會照闖 遇到幾多關也別要慌 在這一刻邊緣回望 懂得收放 懂得信你的搭檔

特別在這幾句中，我們品嚐到Mag自信且充滿期待的心情。用耳朵細細嚥下這口玫瑰氣酒，進入了微醺的狀態，就讓我們懷着「小興奮」的心情，繼續進發。

作者簡介：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。 #音樂本土派

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流．樂評】林欣彤《玫瑰式體驗》：微醺狀態帶來小興奮」​】

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