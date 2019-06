永遠的BFF？　新歌解構Shawn Mendes與Camila Cabello的禁忌之戀

加拿大小鮮肉Shawn Mendes與曾主唱名曲《Havana》的古巴裔小天后Camila Cabello自2015年合唱一曲《I Know What You Did Last Summer》後,不少樂迷也紛紛幻想二人撲朔迷離的關係。相識於2014年的一次演出,他們在出道早期已經常互相勉勵,亦是人所共知的好友,不少人也認為他倆是絕配,合作作品更是令人懷疑他們早已超出朋友關係。事隔三年,Shawn Mendes與Camila Cabello再推出合唱新歌《Señorita》,MV中二人的激情表現更是讓樂迷暴動,短短推出四日,Youtube上的點擊率已達六千多萬,遠拋Taylor Swift於月中推出的話題MV《You Need To Calm Down》。

近日Shawn Mendes與Camila Cabello再推出合作新歌《Señorita》,MV情節非常惹火。 (網絡圖片)

其實Shawn Mendes與Camila Cabello之間的曖昧並非憑空想像,反而是有跡可尋。今年5月Shawn Mendes推出新歌《If I Can’t Have You》,歌曲意指自己一直在想著一個人,如果沒有了她,Shawn便無法前進,也沒法繼續自己的工作,更表示自己不想要一半,而是全心全意地愛著她。

有眼利樂迷發現了,《If I Can’t Have You》MV當中Shawn 跑的跑步機,曾出現在和 Camila 合作的 I Know What You Did Last Summer MV 中。亦有粉絲向Shawn提問:「到底歌曲裡寫的是誰?」Shawn當時直認:「不用猜是誰了,你們都知道答案。」而Camila在Shawn Mendes 的 Instagram 底下問道:「是不是《I Know What You Did Last Summer》Part.2?」種種跡象看來,似乎Shawn Mendes並不止把Camila看作好朋友。

早前推出《If I Can’t Have You》,不少樂迷已認為Shawn是意有所指。 (Shawn Mendes Instagram @shawnmendes)

雖然襄王有夢,可惜神女卻是無心。Camila Cabello去年被發現與英國人際關係教練Matthew Hussey拍拖,正式粉碎了樂迷之間的流言。今次二人再出合唱歌《Señorita》,Camila再次公開表示:「我們兩個認識了四年,我非常愛 Shawn 這個人,他總是在我身邊,為我留一個位置,我是如此的幸運,在我音樂生涯的開始能夠認識他。」似乎BFF的位置,在短期內也是無可動搖。

可惜女神已經名花有主… (Camila Cabello IG圖片 @camila_cabello)

