【張敬軒王菀之．手望】絕美的對唱　下輩子一定會找到你｜年粵日

「如果我下一世撞唔翻你點算啊？」 「唔會嘅，我一定會搵你。」

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2017年，張敬軒和王菀之這一對Soulmate終於如願以償，一起舉辦了「The Magic Teeter Totter」紅館演唱會。不出意料地，二人合唱的《手望》成為演唱會最後一首演唱歌曲，而以上的一問一答便開始於這首歌前。

2017年，張敬軒和王菀之這一對soulmate終於如願以償，一起舉辦了The Magic Teeter Totter 紅館演唱會。（王菀之Facebook專頁圖片）

不知道他們是先看了《你的名字》，還是誤打誤撞地應和了動畫的劇情。演唱會結束後，張敬軒登上前往外國的航班，開啟了自己短暫的音樂學習之旅；學習之餘，又在Instagram上傳了一張《你的名字》的劇照，緊接着他發出的正式二人在演唱會上合唱《手望》時的圖片，配文正是類似那段對話的動漫台詞：

只要記住你的名字，不管你在世界上的哪個地方，我一定會，再次去見你。

「只要記住你的名字，不管你在世界上的哪個地方，我一定會，再次去見你」。（王菀之Facebook頁專圖片）

其實這句話不單適用於張敬軒、王菀之這音樂和生活上的Soulmate，同時也呼應着《手望》這首歌的主題故事。很難想像這首近年頻繁在演唱會上出現的歌竟然發行於14年前，而同樣令人詫異的是，這首歌展現出的不僅是王菀之在音樂作曲方面的能力與技巧，在歌詞上，王菀之也有意想不到的才華。

很少見到一首歌以如此童話的方式講述一個分別的故事。歌詞本身並不難懂，故事的主角是一對經歷死別的情侶：女孩在人間懷念逝去的愛侶，男孩在天上看着心愛的女孩。歌詞並未以直白的生離死別和眼淚開篇，而是由主歌到副歌緩緩描摹出故事的清晰輪廓。主歌前兩句歌詞是整首歌童話基調的開展，第三句歌詞「花不開也看成奇蹟 枯乾的世界蔓延」中，一般花開是美麗、是運氣，不開花是遺憾，而這裏卻將憾事記為一種奇蹟，傷感之餘，仍有幾分不妥協的意味。

其實這句話不單適用於張敬軒、王菀之這音樂和生活上的soulmate，同時也呼應着《手望》這首歌的主題故事。（王菀之Facebook專頁圖片）

何以從「天使」到「枯乾的世界」，如果再追問，她也只答道「不要問我那故事難過極了」。第二段主歌延續了上一段的悲傷，卻沒有再唱反調，而是在寂寞之中承認「我已害怕光線 停留漆黑中等變酸」，又將灰色視為天藍，像一具沒有精神和希望的軀殼，寄居在一片灰暗和冰冷中。

在這一段中加入的男聲部分則讓故事更加明瞭，也讓人感嘆二人是如此默契。女聲唱到「連手心都凍傷」的時候，不知是刻意時時關注，還是單純憑愛生出的感應，他也唱着「如果雙手覺得快凍傷」。她尚在人間，因為他的離去滿懷悲傷和絕望的時候，仍想去牽牽他的手；她自然牽不到了，自嘲着「又再妄想」的時候，祈求着天賜予她膽量。很難理解女生是懷着怎樣的心情祈求膽量的，也琢磨不透她究竟希望赴死與他再拖拖手，還是想勇敢地活下去。無論是哪一種，在此之時，男生一句「求天令你堅強」像是道出了他所有懂得與理解。

無論是哪一種，在此之時，男生一句「求天令你堅強」像是道出了他所有懂得與理解。（王菀之Facebook頁圖片）

從單純的悲傷絕望，到「求天賜我膽量」，再到下一段的時候，愛更加明晰，她也更加堅強。不是沒有想過要隨他而去，矛盾的情緒裏，她唱着「就怪我的 求生聲音太響 難擁你到天上」，而他還是那一句「你要學會堅強」。由生死唱到着涼這種小事，她明白他會一直看着世間的她，所以才道歉「原諒我不小心或太緊張」，而他愛她至深，若她身旁無人照顧，他連看她着涼都不捨。

然後歌裏的人又繞回生死，不過這一次他們約定了下世，也終於在末段以類似第一句歌詞的句子唱出了「天國」；現實裏，張敬軒和王菀之將他們的手掌相合，音樂的和聲響起的時候，他們擁抱，然後升降台緩緩下降，這個二人做了很久很久的夢終於實現，又在這一刻被標記了結束。我們每一個人都知道，對於他們來說這就像一塊里程碑，某些事做到了，而新的事情正要開啟。他們會一直相伴，就像張敬軒說的那樣：「星空下一直有你在旁，來時的路盡是各種色彩斑斕。」

作者簡介：

年粵日由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「張敬軒 王菀之．手望」​】

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