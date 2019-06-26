【逃犯條例】撐警集會播《冚家拎》涉侵權　構成與否取於兩個因素

「正義聯盟」日前(6月22日) 於遮打花園舉辦「支持香港警察 祝福香港」晚會，期間播放片段並以本地樂隊LMF歌曲《冚家拎》作配樂。LMF在Facebook專頁發出聲明：「對於近日有支持逃犯條例的團體，在聚會上播文LMF的作品，感覺極度不安！請立即停上採用LMF的任何作品！」

另外，亦有網民指出「正義聯盟」在晚會上，播放LMF歌曲作配樂的影片觸犯《版權條例》。執業律師黃國桐指：「佢係侵權。」 版權持有人可向有關當局投訴，並由有關當局執法；亦可從民事訴訟追討賠償。

「正義聯盟」6月22日在遮打花園舉辦「支持香港警察 祝福香港」晚會，期間播放並以本地樂隊LMF歌曲《冚家拎》作配樂的片段。(資料片段)

根據警方發出的不反對通知書，6月22日遮打花園的「支持香港警察 祝福香港」晚會，由正義聯盟、香港家庭聯會發起。根據公司註冊處文件顯示，「正義聯盟有限公司」的公司類別屬「私人股份有限公司」，而公司董事是李偲嫣。而根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的慈善機構及慈善信託的記錄，找不到「香港家庭聯會」的記錄。

上述資料指出，「正義聯盟有限公司」及「香港家庭聯會」不屬慈善性質，不能列入《版權條例》第76條的豁免。

《版權條例》第76條明文訂明，某會社、社團或其他組織的主要宗旨屬慈善性質，或是關於宣揚宗教，或推廣教育或社會福利，而表演、放映或展示或播放與音樂相關的版權作品，則不屬侵犯版權。

《版權條例》第76條明文訂明，某會社、社團或其他組織的主要宗旨屬慈善性質，或是關於宣揚宗教，或推廣教育或社會福利，而表演、放映或展示或播放與音樂相關的版權作品，則不屬侵犯版權。(電子版香港法例網頁截圖)

音樂業界大部分版權擁有人都已委託版權授權機構，代為管理公開表演、放映或播放歌曲及音樂的權利。代理機構會代表版權擁有人向表演者發出特許，而表演者則須支付版權費，才可公開表演一首已發表的音樂或歌曲。香港作曲家及作詞家協會(CASH)為，香港音樂業的主要版權授權機構之一。

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執業律師兼深音樂人周博賢：若沒有申請特許便構成侵權

6月22日「撐警」集會公開播放以LMF歌曲《冚家拎》作配樂的影片，此舉牽涉兩個行為：

1.公開播放音樂版權作品

2.利用音樂版權作品剪輯成影片



執業律師兼深音樂人周博賢表示，若集會播放《冚家拎》作配樂的影片前沒有向香港作曲家及作詞家協會(CASH)申請特許，此行為構成侵權。而且集會所播出的片段以《冚家拎》作配樂，若沒有取得「影音同步權」，此行為亦會權成侵權。周博賢亦指出，版權持有人可向侵權者以民事訴訟，視乎損失追討賠償。

執業律師兼深音樂人周博賢表示，若集會播放《冚家拎》作配樂的影片前沒有向香港作曲家及作詞家協會(CASH)申請特許，及取得「影音同步權」，此行為構成侵權。(資料圖片)

執業律師黃國桐：佢係侵權

《香港01》此事向執業律師黃國桐查詢法律意見，對方回覆指：「佢係侵權。」他又指出， 版權持有人可向有關當局投訴，並由有關當局執法；亦可從民事訴訟追討賠償。版權持有人可向有關當局投訴，並由有關當局執法；亦可從民事訴訟追討賠償。

執業律師黃國桐指：「佢係侵權。」 版權持有人可向有關當局投訴，並由有關當局執法；亦可從民事訴訟追討賠償。(黃國桐Facebook圖片)

《香港01》就此事向LMF成員MC仁查詢，「正義聯盟」事前有否向他們申請，MC仁回覆：「Sorry，我唔代表LMF，一切已經在聲明中交帶。」記者亦曾致電李偲嫣查詢，但暫時未有回覆。

LMF在Facebook專頁發出聲明：「對於近日有支持逃犯條例的團體，在聚會上播文LMF的作品，感覺極度不安！請立即停上採用LMF的任何作品！」(LMF Facebook圖片)