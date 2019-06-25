關心妍新歌《時刻》錄音過程全公開　唱Live已經有CD質素！

關心妍(Jade)繼2015年推出第十四張個人專輯《Smile》後，已將近四年時間沒有推出新作。自2016年誕下女兒Jovia，阿Jade潛心照顧家庭，直至去年開設的音樂治療學院「Shining Life Music」，逐漸回歸工作。即將踏入出道18年，今年阿Jade決定重投歌手身份，舉行首個內地巡迴演唱會「Touching Moment Concert Tour」，七月十三日會於廣州舉行首站，然後會到深圳、東莞和佛山等地進行巡唱，同時她亦密鑼緊鼓準備推出全新國語單曲《時刻》。

關心妍三年冇出歌，最近終於準備推出國語新作《時刻》。 (資料圖片)

最近阿Jade特意遠赴北京錄音，更找來知名製作總監陳俊廷為歌曲作監製。曾創作出謝霆鋒《謝謝你的愛1999》、古巨基《愛與夢飛行》，更一手培訓出張韶涵及范瑋琪等天后級歌手，今次為阿Jade監製《時刻》，他表示：「製作人跟好的歌手工作，就像高手過招一樣。而Jade作為一位成熟以及成績優異的歌手，首次合作她已願意挑戰很多新的事情，我很長時間沒見過意志力這樣強的藝人。」

今次新作找來北京的知名製作總監陳俊廷作監製。 (受訪者提供)

其實對上一次演繹國語作品，已是2005年的《終點》，對於再次要演唱國語歌，阿Jade表示又緊張又興奮：「其實這是《終點》的延續，不過今次找來羅力威作曲、王雅君填詞。今次第一次在北京錄音，以前唱歌要有人給我適當的意見才能好好發揮，所以今次幸運地找到這位好好的陳俊廷老師，讓我很快將歌曲上手，因為我國語不是很好，所以我覺得短時間內要唱好這首歌，便需要這樣有經驗的老師。」

今次在《時刻》的演繹中，我們能看見一位更成熟的關心妍。比起《終點》那種青澀，今次阿Jade似乎更能掌握《時刻》當中旋律的澎湃。襯著歌曲正式推出前，我們可以優先看看阿Jade的錄音過程，未經修正已經有CD質素，似乎要唱Live也絕對難不到她。