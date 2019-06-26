李克勤北京發佈會場外驚現花牌陣　其實韓國粉絲都有相似應援文化

李克勤近日推出最新國語專輯《你是我的大明星》，並在25號晚於北京舉行專輯發佈會。不過當日發怖會場外擺放了多個印有李克勤近照的「花牌」，配上淡粉及純白的花，在設計及擺放方法上突變靈堂現場，再度引來網民熱討。有網民指出，這些「花牌」應該是由Marketing部門設計，笑指：「這是得罪Marketing系列。」更有人將李克勤的舊花名「送禮勤」再惡搞變成「送殯勤」。

望落去真係好易令人誤會！ (網絡圖片)

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玩笑開完，其實這種嚇人的應援方式，在韓國卻是見慣不怪，只是大多的花籃也是由粉絲所贈送。韓國粉絲把這種活動稱為「米花藍應援」，每逢有偶像舉辦活動或演唱會，一眾迷妹們便會紛紛送上「米花藍」，花藍大多有兩行緞帶並襯上花朵，中間印有偶像的大頭照，底層則放上一包包的大米。這些大米數量越多越重，則展現出該名偶像的號召力以及粉絲對他的祝福。

喺韓國，如果經過又唔熟識當地文化，可能都會被「米花藍」嚇親。 (資料圖片)

其實「米花藍應援」雖然看上去，跟李克勤的發佈會現場同樣有點嚇人，不明白的人也會覺得不太吉利。不過其實米花藍背後卻有著窩心的原因，便是這些一包包的大米最後會送到偶像指定的慈善機構手中，為社會上有需要的人雪中送炭。這種做法由2007年韓國組合「神話」成員申彗星舉行個人演唱會時開創，一直沿用至今。

點擊大圖睇下唔同場合嘅米花藍

不過今次李克勤的「花牌陣」，從設計上的確有點讓人誤會，看上去亦說不上美觀，難怪網民的迴響這樣大。