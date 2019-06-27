【宋仲基宋慧喬離婚】感情事有時總是徒勞無功　4首歌讓你明白

宋仲基與宋慧喬今日(6月27日)宣佈離婚消息，結束一年零八個月的婚姻，而宋慧喬表明因兩人性格不合而分開。曾是大家眼中的「最強CP」亦童話幻滅，不禁令人慨嘆，有些事即使如何努力也徒勞無功。以下5首歌或多或少能說中你，或他們的心情。

1.《當愛已成往事》

1992的作品，由李宗盛與林憶蓮合唱，是電影《霸王別姬》的主題曲。單是歌名已經說明一切，而且副歌的歌詞更是到肉：



別流連歲月中 我無意的柔情萬種／

不要問我是否再相逢 不要管我是否言不由衷

在複雜的心情交纏之下，唯一出路可能亦如歌曲最尾一句：「忘了我就沒有痛，將往事留在風中。」而且李宗盛與林憶蓮亦曾有過一段6年的婚姻，他們在各自演唱會上，亦試過唱到哽咽，看得觀眾特別心酸。

2. 《無底洞》

2003年的作品，蔡健雅的歌曲一向善於描寫細膩的感情，往往簡單幾句便能道破大家糾結的事情，同時亦因著這種一語道破的能力，所以大家聽起來總是「夭心夭肺」。

沒有好感再嘗試也沒有用／

大多數人都相同 喜歡的只是愛情的臉孔



以上這句道破了感情世界中，很多時候都會徒勞無功，不是你不努力維繫關係，但感情磨蝕了就是磨蝕了，再付出也不能將之挽回。

3.《亦舒說》

2006年的作品，可算是楊千嬅的Side Track歌曲，收錄於專輯《Unlimited》之中。林夕的歌詞不只有「佛偈」，很多時寫感情事也有揪心之痛，有些看似是大道理的歌詞，往往卻是在寫殘酷的現實。

即使將他封最愛亦不要恨／一般都得不到正如亦舒說／

做到生子結婚／終須都與較平凡那位至會襯／

現實還是公平 太耀眼激情 亦如即興／

下個季節 轉心境

係咪好中呢？

4.《空間》

1996年的作品，收錄於鄭秀文《放不低》專輯之中，由李敏填詞，從女性角度去寫感情消耗磨滅的心跡。開首四句已直白地寫出感情到極限的現實：

情變得刻板 漸漸平淡已蓋過浪漫／

時間不可再返 是這份戀愛到極限

感情轉淡沒法挽回既成定局，雖然難受，但你並不孤單，因為普天之下還有很多同路人。

你與我其實早已轉淡／多少愛侶沒法衝出這關