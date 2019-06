【白色強人】TVB劇集插曲御用女歌手　翻唱《Speechless》超震撼

近日TVB醫療劇《白色強人》正在熱播中,每日煲劇的朋友們大概也會聽到劇中的一首英文歌,聲音似曾相識,唱著「Please don’t go~ Please don't go~」。沒深究的話,可能會以為這首作品是哪首經典英文歌,畢竟以往TVB不少經典劇集也會配上英文歌。可能是發音標準,唱腔亦完全搣甩廣東歌的味道,這位女歌手被誤當成外國歌手也不下一次,她便是譚嘉儀。

最近大家睇《白色強人》係咪覺得英文插曲嘅女聲好熟呢?佢就係譚嘉儀啦! (譚嘉儀Facebook圖片)

不少網民也把歌曲誤認作英文經典作品,今次Kayee在《白色強人》當中演唱插曲《Can You Hear》,其實已是她第三度為TVB劇集演繹英文作品,另外兩首分別為《律政強人》插曲《Can You See》及《救妻同學會》的翻唱作品《Amazing Grace》,而今次的《Can You Hear》則是《Can You See》的延續,沿用相同歌曲班底,由鄺靜欣作曲、Wayne James作詞、朱俊傑編曲,以及何哲圖、朱俊傑共同監製,據說不少同事也把Kayee封為「英文歌女神」。

2011年參加《超級巨聲3》奪取季軍而入行,其實Kayee也經歷了好幾年的電視工作才正式於2016年出道當歌手。出道當年,對其影響最深的,正是《Can You See》這首英文作品,亦從此經常為TVB劇集演唱插曲,包括不少翻唱作品如《有了你》、《陪著你走》等。

佢把聲真係好適合唱插曲,最起碼聽極都唔厭先! (譚嘉儀Facebook圖片)

雖然是一位唱作歌手,但Kayee的翻唱功力實在不容少覷,尤其擅唱英文作品。近日在網上翻唱了電影《阿拉丁》當中的插曲《Speechless》,絕對比得上原唱Naomi Scott。