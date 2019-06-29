【金曲獎2019】陳奕迅何韻詩行紅地氈　盤點典禮現場8大焦點環節

金曲獎步入第30屆，今晚在台北小巨蛋揭曉獎落誰家，除入圍者競爭激烈，頒獎嘉賓同樣有看頭；此外，更有8段精彩表演集結巨星獻唱，從星光大道到典禮舞台整理出8大吸睛亮點。

一、言承旭、陳奕迅、何韻詩走紅毯：

今年走星光大道組數多達約80組，其中包括受邀頒獎的男星言承旭、上屆金曲歌王陳奕迅，以及近來因力挺「反修例」格外受矚的香港歌手何韻詩，她將和台灣樂團「閃靈」一同走星光。

二、S.H.E隔7年再聚金曲獻唱：

人氣女團S.H.E將為金曲30獻唱她們象徵出道17年的作品「十七」，這首歌同時雙料入圍「年度歌曲獎」和「最佳音樂錄影帶獎」，3人為了表演還特別進錄音室重新錄製歌曲合聲，也是她們睽違7年再聚金曲舞台，令外界相當關注。

近來因力挺「反修例」格外受矚的香港歌手何韻詩，她將和台灣樂團「閃靈」一同走星光。（Instagram@hoccgoomusic）

三、蔡依林率32舞者登台：

今年入圍7大獎項的蔡依林也受邀擔任表演嘉賓，她將與32名舞者同台，把新專輯歌曲「怪美的」重新改編，更搬出巨大神秘道具，要帶來氣勢破表的視聽覺饗宴，表演張力令人期待。

四、頒獎嘉賓大咖雲集：

適逢30週年紀念，不少大咖音樂人共襄盛舉，其中天團五月天將頒發「年度歌曲」，S.H.E將頒發「最佳演唱組合」及「最佳樂團」，而去年的金曲主持人蕭敬騰頒發最佳單曲及專輯製作人2獎項，歌王陳奕迅則是壓軸頒發最佳國語專輯和年度專輯獎。

陳奕迅、孫燕姿合作舞台？太令人期待了，按圖繼續看▼

延伸閱讀：

甄珍揭開兩段婚姻秘密 謝賢這句話讓她決心簽下婚書​

方文琳勇氣挑戰全馬 背後洋蔥「為大弟而跑」​

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】