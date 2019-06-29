【金曲獎2019】言承旭神情呆滯　急急腳走紅地氈免被問林志玲結婚

台灣樂壇盛事《第30屆金曲獎頒獎典禮》今日舉行，現場星光熠熠邀請了不少天王天后同音樂人出席，就好似陳奕迅﹑艾怡良﹑鄧紫棋（G.E.M.）﹑蕭敬騰......當中F4成員言承旭現身頒獎禮是其中一大焦點。

言承旭今次擔任頒獎嘉賓，負責頒發「最佳音樂錄影帶獎」以及「最佳裝幀設計獎」。（視覺中國）

自舊愛林志玲宣佈嫁作人妻之後，言承旭事隔23日首次出現公開場合。身穿一襲黑色西裝亮相的他十分型仔，不過當他紅地氈的時候似乎神情有點緊張。就在他一落車的時候，主持人就大叫言承旭來了，他就步上紅地氈，留著鬍子的他看上去非常憔悴，行紅地氈時動作非常緩慢以及呆滯，雖然在場粉絲不停吶喊支持他，但他仍表現得緊張同笑容笑得非常勉強，同以往他出來的表現非常不同。

言承旭行紅地氈時非常呆滯。（視覺中國）

經理人臨時決定不受訪、不拍照

接受完紅地氈主持人訪問之後，言承旭原本會接受媒體訪問，沒想到臨時不受訪﹑不拍照，據指是經理人要求。而他亦立即被工作人員急急腳帶到休息室去，當地媒體見他如此走得咁急都不停叫停他，最終他都有回頭講一兩句，勉強介紹今日的裝束：「很好看」就走了。他這一個舉動好明顯是逃避大家追問他有關林志玲的問題，睇嚟言承旭今次做足準備啊！

承旭今次做足準備，避免大家問有關林志玲結婚問題。（林志玲微博圖片）