【金曲獎2019】S.H.E收視最高　孫燕姿性感飆唱Jolin讚「長大了」

第三十屆金曲獎今日（29日）舉行頒獎典禮，台灣女子團體S.H.E久違合體，以代表作《美麗新世界》作為引子及結尾，又帶來成軍17周年紀念歌曲《十七》，可是Selina在歌曲的第一句「在無窮無盡之間 充滿吶喊的子夜」就走音，幸好沒有因為這樣而影響後面的表現；而Hebe的表現則一如既往的穩定。這段難得的合體表演，更成為當晚收視最高的環節。

S.H.E久違合體，令不少觀眾覺得感動。（金曲獎截圖）

榮獲第12屆金曲獎最佳新人獎、第16屆金曲獎最佳國語女演唱人的天后孫燕姿，則以「Super Woman」為主題，重新編曲翻唱王菲的《百年孤寂》、鄭秀文的《獨一無二》、張惠妹的《姊妹》以及她自己的《奔》，向這幾位華語樂壇的天后致敬，令現場樂迷尖叫連連。孫燕姿表演完畢後，台下的蔡依林接受串場主持人訪問時更笑言：「我很像小粉絲，因為很久沒有看到孫燕姿在台上這麼性感，我好像一個驕傲的母親一樣，孩子長大了。」值得一提的是，蔡依林事後在IG上載金曲獎造型的照片，孫燕姿「接梗」留言說：「媽好美。」對方則回應稱：「好乖寶寶～媽愛你。」

對於孫燕姿再戰金曲舞台，有收看直播的網民說她最後一句高音失準。不過，有現場的觀眾指出，其實是台視的收音問題，「在現場聽明明就唱得很好，而且聽得出來編曲很用心，難度也很高。很期待她明年出道20周年的巡迴演唱會！」孫燕姿去年7月誕下第二胎後，近月復出擔任內地選秀節目《明日之子》的星推官；自嘲「一直待在山洞裡」的她，原本擔心自己與當下樂壇脫節、甚至沒有什麼年輕人認識，但從剛播出的首兩期節目可見，孫燕姿憑其一貫的知性、通透、溫柔、以及堅持做自己的信念，又成功擄獲不少年輕樂迷的歡心。