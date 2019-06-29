【金曲獎2019】饒舌鬼才Leo王奪最佳國語男歌手　李榮浩失落歌王

今年Leo王再以專輯《無病呻吟有情抒情》入圍金曲「最佳國語男歌手」和「最佳國語專輯」。面對眾多準歌王，位位也是強敵，包括謝震廷、柯智棠、李榮浩及ØZI。今年主旨在「新舊撞擊」，十七位評審中撇除主席不投票，Leo王最後在十六票中拿下九票踢走李榮浩，勝出原因是「開展性、呼應這個世代、用心控制表演節奏、表演令人享受」，最後脫穎而出成為今屆歌王。

《第30屆金曲獎》的「最佳國語男歌手獎」由台灣饒舌歌手Leo王拿下！曾為搖滾樂隊「巨大的轟鳴」主唱，後來跟春艷組成雙人饒舌組合「夜貓組」。由樂團轉型為饒舌歌手，去年Leo王已憑「夜貓組」的身份入圍金曲獎「最佳演唱組合」。

蔡英文在Facebook上恭喜Leo王之餘，亦回應了他的得獎感言。 (蔡英文Facebook擷圖)

Leo王在台上講出得獎感言：「9月29號，夜貓組，我跟春艷要辦一場演唱會，目前票還沒有賣完。貴的都賣完，剩下便宜的很奇怪。」他續道：「能夠生在台灣是一件非常幸運也非常幸福的事情，身為一個創作者，一直以來我都是想寫什麼就寫什麼。我認為對於一個創作者來說，這是一件最重要最重要最重要最重要的事！」

對於Leo王的台上發言，就連台灣總統蔡英文亦在Facebook上表示贊同：「恭喜金曲獎的新歌王Leo王！你說的沒有錯，三十年來，金曲獎推崇多元的音樂創作可能性，我們充滿自由，我們有無限的創意，因為這就是台灣。因為是在台灣，三十年前我們有黑名單工作室的《抓狂歌》，如今我們則有《玫瑰少年》這首歌，能獻給所有曾經認為自己完全沒有機會沒有選擇的你。也因為是在台灣，無論音樂人想表達任何意見，都擁有充分的自由。這是一個美好的夜晚，謝謝主辦金曲獎的文化部和所有參與的音樂人。台灣很棒，台灣加油。」