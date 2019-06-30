【金曲獎2019】蔡依林上台領獎前爆粗？　慶功宴笑阿信：該減肥了

蔡依林29日晚上，一舉拿下「年度歌曲」及「年度專輯獎」兩項大獎，慶功宴上，主持人So What在台上突然哭了，惹得Jolin也跟著哽咽說：「看你哭了我也想哭。」她還透露典禮結束前一度鬧胃痛，「我很誠實說，在頒到最後大獎前，我的胃很不舒服，上台前還忍不住大罵一聲『FXXK』，然後胃就好了。」

Jolin因「玫瑰少年」獲得「年度歌曲」，五月天也以「孩子的媽」稱呼她，兩人還大方擁抱，慶功宴上Jolin開玩笑向阿信喊話：「該減點肥了！」被問到為何這麼說？她似乎怕焦點模糊：「我想他應該是沒睡好，就有一點感覺，但不要把焦點放在這啦。」

Jolin因「玫瑰少年」獲得「年度歌曲」，五月天也以「孩子的媽」稱呼她，兩人還大方擁抱（Instagram@jolin_cai）

談及私下最想拿哪個獎？Jolin毫不猶豫就指「『最佳音樂錄影帶獎』是我最想拿的。雖然我也想過今晚很可能就只有一個年度歌曲，但我也不能做什麼，畢竟每一張作品都強到不行，金曲獎這種賽制就是很容易掉入誰能站上舞台的壓力，我相信評審也是經過深思熟慮才能做出最後決定，而且每個入圍者都心想我應該值得這樣的肯定吧！」還解釋自己的那句「FXXK」也是一種終於鬆懈的感覺，算是為自己加油打氣！

蔡依林開心出席慶功宴。（聯合新聞網提供）

她從頒發「最佳國語女歌手獎」時就被發現臉部幾度糾結，Jolin也老實招供：「其實我從表演完就很緊張，尤其女歌手後的每個獎項，我的臉部都很糾結，身體太誠實了。」 她這一張專輯相隔4年才推出，得獎後是否會加快腳步？她甜笑：「這不一定，我這麼千變萬化，搞不好明天就有一首新單曲。」還預告新的巡演有可能今年底前實現。

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