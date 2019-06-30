【金曲獎2019】LEO王你不能錯過的歌　一語道破年輕人無力感

《第30屆金曲獎》結果昨晚出爐，金曲歌王由新生代Rapper——LEO王奪得，擊敗李榮浩、謝震廷等人脫穎而出，他得獎致辭時激動說：「能夠生在台灣是一件非常幸運也非常幸福的事情，身為一個創作者，一直以來我都是想寫什麼就寫什麼。我認為對於一個創作者來說，這是一件最重要最重要最重要最重要的事！」他不是一個「忽然發聲」的歌手，從他以往的作品中發現，他一直用說唱道出新生代的心聲，用別樹一幟的風格衝擊着主流。

香港聽眾可能對LEO王這個名字有點陌生，雖然他的音樂不按牌理出牌，但意外地易入口，而且「越嗒越有味」，揉合Hip Hop、Jazz、Reggae等元素，調侃的語氣背後，卻如實在反映年輕人的心裏所想。

LEO王本名王之佑，從小就是是高材生，考進了台灣大學社會系後，他卻發現：「考完大學，也不知道要追求什麼，忽然精神就散掉了。」就是這個念頭讓他毅然輟學，專注做音樂，所以他才會在得獎時說：「本人媽媽對此非常失望，好像我大學沒有畢業就非常不孝一樣！我媽在哪裡？媽，不要再這樣情緒勒索了，我也愛你！但是我不一定聽你的話，不好意思，不要混為一談。」

出爐金曲歌王——LEO王，這位90後從名校輟學後找到自己音樂的一片天。(視覺中國圖片)

LEO王與台灣新生代爵士女聲9m88合唱的《陪妳過假日》在YouTube點擊率近650萬，是他最紅的歌曲之一，同時亦見到他最擅長的風格——笑着說痛苦事。《陪妳過假日》用上R&B的編曲，中慢板的節奏營造很Chill、很舒服的紛圍，但歌詞卻在一男一女感情出問題，磨擦多於甜的一首歌。

LEO王成為Rapper之前，是樂隊「巨大的轟鳴」的主唱，當時的作品已經充滿那種嘻笑怒罵的味道，其中《美式快餐》一曲中，諷刺着那些甘願做「咸魚」，沒有獨立思考，胸無點墨又要亂作評論的人。但同時作者也要為五斗折腰，淪為他口中討厭的人，雖然滿是憤慨但又被逼同化，充份反映出年輕人的無力感，有志不能伸與內心的矛盾。

後來LEO王認識Rapper春豔，組成「夜貓組」專注Hip Hop音樂，當然年輕人的無力感是創作靈感之一。「夜貓組」憑着《健康歌曲》專輯2018入圍金曲獎，最佳演唱組合獎。

如果你覺得我沒有出息 我才不在乎

我是我 你是你 他是他 我阿嬤不是你阿嬤 shout out to Sowut

也許你覺得我沒有出息 我還可以比較快樂

我也愛妳但是並不至於 不能為了妳放棄我字句

LEO王以個人名義創作，憑着《無病呻吟有情抒情》專輯奪得金曲獎「最佳國語男歌手」，他有話直說，一中語的擊中痛處的風格繼續。回看他2016年的專輯《羊肉》當中，《90後 generation》一曲簡直是現今年輕人的「時代曲」。

我們是90後generation

問我職業 我回答 occupation

聽了老人言吃虧在眼前

寧願打工不要那22k