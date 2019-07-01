【七一】周國賢網上發文向下一代道歉　七首周爸爸送給年青人的歌

近日社會因「逃犯條例」一事發生激烈動盪，不同派別人士亦出現對立局面，而各藝人亦漸漸為自己支持的陣營發聲。作為三女之父的周國賢周爸爸，在七一凌晨發文，示意自己並不是一位很好的爸爸，更向自己的孩子道歉。

他引用了《陽光燦爛的日子》的MV照片，表達對下一代的愛。 (周國賢Facebook擷圖)

周爸爸發表全文如下：

我知道，我並不是一位很好的爸爸⋯

原諒我，我能力有限，我未能鬥得過時間，趕得及填補好家中的所有窗口，為你們去遮擋本來就不應該是你們去承受的風雨。

原諒我，我能力有限，我未能為你們都鋪好一條平坦舒服的大路、好讓你們能夠在這輩子也不必知道現實有多殘酷的情況下，幸福快樂、簡簡單單的在這條大路上，快樂的走到盡頭。

對不起，孩子們，要讓你們走上崎嶇的路... 但更對不起的是，孩子們，你們要知道，如果現在不把凹凸不平的路統統都踏平，你們的孩子... 你們的孩子的孩子...他們將要走的路，將會更艱巨... 對不起，辛苦你們了！