【七一】周國賢網上發文向下一代道歉　七首周爸爸送給年青人的歌

撰文：彭嘉彬
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近日社會因「逃犯條例」一事發生激烈動盪，不同派別人士亦出現對立局面，而各藝人亦漸漸為自己支持的陣營發聲。作為三女之父的周國賢周爸爸，在七一凌晨發文，示意自己並不是一位很好的爸爸，更向自己的孩子道歉。
周國賢昨夜深宵發文，向下一代說對不起。 (周國賢Facebook圖片)
他引用了《陽光燦爛的日子》的MV照片，表達對下一代的愛。 (周國賢Facebook擷圖)
周爸爸發表全文如下：
我知道，我並不是一位很好的爸爸⋯
原諒我，我能力有限，我未能鬥得過時間，趕得及填補好家中的所有窗口，為你們去遮擋本來就不應該是你們去承受的風雨。
原諒我，我能力有限，我未能為你們都鋪好一條平坦舒服的大路、好讓你們能夠在這輩子也不必知道現實有多殘酷的情況下，幸福快樂、簡簡單單的在這條大路上，快樂的走到盡頭。
對不起，孩子們，要讓你們走上崎嶇的路... 但更對不起的是，孩子們，你們要知道，如果現在不把凹凸不平的路統統都踏平，你們的孩子... 你們的孩子的孩子...他們將要走的路，將會更艱巨... 對不起，辛苦你們了！
妥協或抗爭怎挑選 記住要用你的方法去生存
有留意周國賢，也會知道他自從成為人父後，不少作品也是為下一代而寫，以社會過來人的身份寄語年青人，包括《陽光燦爛的日子》、《年輕人們》、《大躍進》、《天馬行空》、《Children Song》等等。
2014年的一連串社運後，年青人對社會的怨氣日益加深，周爸爸則於2015年推出一首《年輕人們》，以同理心的角度出發為年青一代打氣，填詞人林若寧在歌詞中提到：「你所面對困局也許混帳 沖擊下拒絕變賣理想買個保障 ／ 妥協或抗爭怎挑選 記住要用你的方法去生存 ／ 有些法則不可扭轉 要是挺直脊骨總可以選」寄語下一代堅守信念，妥協或抗爭都不要緊，但求能夠挺直脊骨，走自己的路。
點擊大圖觀看周爸爸送給下一代的歌詞
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