梁家輝曾為五月天出演《頑固》MV　撐警集會後出現Dislike潮

昨日(6月30日) ，影帝梁家輝出席立法會議員何君堯在金鐘添馬公園發起的撐警集會，雖然梁家輝沒有上台發表講話，不過身穿藍色上衣現身的他，則表示警方值得支持。

不過他現身撐警似乎驚動了不少影迷及樂迷，尤其一眾喜歡五月天的五迷。皆因梁家輝曾為五月天歌曲《頑固》出演MV男主角，得到大眾的喜愛，而梁家輝本人更多次以「頑固大叔」的身份現身於五月天的演唱會當中。今年他在五月天的巡演中表示：「謝謝在我最沒力氣的時候，帶給我頑固，讓我認識自己的人生，而且給我的人生加了一次滿油。」

昨日梁家輝與陳欣健一起現身撐警集會。 (羅家晴攝)

不過經過撐警集會後，Youtube上《頑固》MV突然出現一股Dislike潮，更有不少網民留言表示這是唯一要dislike五月天的歌。本來讓人喜愛的「頑固大叔」一角，突然產生了180度變化，更有人怒言梁家輝不配出現在五月天的MV中，更不配談頑固。

五月天躺著也中槍，Youtube《頑固》MV突然被洗版兼Dislike。 (五月天Facebook圖片)

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《頑固》其實是一首五月天講述追夢的作品，MV當中梁家輝飾演一位擁有太空夢的「頑固大叔」，雖然人到中年，但從未放棄小時候的夢想，唯有打好幾份工去支持自己的追夢旅途，縱使被人踐踏也堅持下去。MV以微電影的形式講述完整故事，相當熱血感人。

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