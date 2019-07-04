【金曲獎2019】神還原鄧紫棋說唱造型！主持Lulu盡騷神級扮嘢功力

樂壇實況
撰文：
最後更新日期：

第30屆金曲獎29日盛大舉行，今年典禮由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑主持，Lulu也發揮自己諧星本領，在典禮一開始就模仿鄧紫棋唱rap開場，又神還原評審團主席陳珊妮、去年的主持人蕭敬騰，讓網友笑瘋。

Lulu在陳奕迅的表演結束後，也帶來《WELCOME TO GMA》2分鐘的Rap演出，她把準備的過程寫成歌詞，其中一句更唱到：「開場饒舌等於叫我送死」！歌曲濃縮了主持人該講的話，另類又淺白表演方式，讓網友也紛紛大讚「超用心」！

神還原鄧紫棋！即睇Lulu金曲獎8大造型▼

+16
+15
+14

接着頒發評審團獎時，旁白唸出:「歡迎評審團主席陳3妮」，觀眾都驚訝了一下，想說「3妮」是怎麼一回事，旁白累了嗎？直到鏡頭cue到台下，才發現是Lulu扮成陳珊妮，短髮深眼影一臉厭世，根本是神還原！

即睇金曲獎主持Lulu神還原陳珊妮▼

接着Lulu在cue出上一屆主持人蕭敬騰擔任頒獎嘉賓，還用老蕭去年老梗「倒着畫」，在3分鐘之內，就畫出蕭敬騰的臉，最後更神來一筆，逗趣點出對方臉上痣的特徵，瞬間讓所有網友笑噴。

金曲獎主持畫「倒着畫」逐格睇▼

+2

Lulu的主持也讓PTT上的網友一片好評，認為實在好笑又有梗，完全是今年的笑點擔綱！雖然之前她曾透露過，兩年前她以金曲紅毯主持人的身分，在金曲的現場被文化部的人莫名羞辱「你以爲你是誰？」，誰知兩年後，今年才28歲的她，成了史上最年輕的金曲主持人。

金曲獎紅地氈10大時裝車禍！旺福變天線得得B　漲爆版周董嚇窒人
盤點金曲獎10大金句！蔡依林感言鼓舞又催淚　閃靈隔空為港人打氣
【金曲獎2019】主持Lulu身穿QR Code T恤　四圍邀眾人掃碼加LINE
【金曲獎2019】蔡依林上台領獎前爆粗？　慶功宴笑阿信：該減肥了
【金曲獎2019】陸網民轟淪「政治舞台」：藝術扯上政治不噁心嗎？
【金曲獎2019】林憶蓮二度成「最佳國語女歌手」　力退蔡依林封后

延伸閱讀：

金曲30／年度歌曲是這首！〈玫瑰少年〉為台灣同志元年獻祝福

金曲30/「死亡之組」林憶蓮2度搶下女歌手！網酸：沒來都得獎

葉永鋕提醒了蔡依林這件事！金曲10大椎心金句字字血淚

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載。】

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。