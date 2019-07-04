【金曲獎2019】神還原鄧紫棋說唱造型！主持Lulu盡騷神級扮嘢功力

第30屆金曲獎29日盛大舉行，今年典禮由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑主持，Lulu也發揮自己諧星本領，在典禮一開始就模仿鄧紫棋唱rap開場，又神還原評審團主席陳珊妮、去年的主持人蕭敬騰，讓網友笑瘋。

Lulu在陳奕迅的表演結束後，也帶來《WELCOME TO GMA》2分鐘的Rap演出，她把準備的過程寫成歌詞，其中一句更唱到：「開場饒舌等於叫我送死」！歌曲濃縮了主持人該講的話，另類又淺白表演方式，讓網友也紛紛大讚「超用心」！

神還原鄧紫棋！即睇Lulu金曲獎8大造型▼

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接着頒發評審團獎時，旁白唸出:「歡迎評審團主席陳3妮」，觀眾都驚訝了一下，想說「3妮」是怎麼一回事，旁白累了嗎？直到鏡頭cue到台下，才發現是Lulu扮成陳珊妮，短髮深眼影一臉厭世，根本是神還原！

即睇金曲獎主持Lulu神還原陳珊妮▼

接着Lulu在cue出上一屆主持人蕭敬騰擔任頒獎嘉賓，還用老蕭去年老梗「倒着畫」，在3分鐘之內，就畫出蕭敬騰的臉，最後更神來一筆，逗趣點出對方臉上痣的特徵，瞬間讓所有網友笑噴。

金曲獎主持畫「倒着畫」逐格睇▼

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Lulu的主持也讓PTT上的網友一片好評，認為實在好笑又有梗，完全是今年的笑點擔綱！雖然之前她曾透露過，兩年前她以金曲紅毯主持人的身分，在金曲的現場被文化部的人莫名羞辱「你以爲你是誰？」，誰知兩年後，今年才28歲的她，成了史上最年輕的金曲主持人。

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